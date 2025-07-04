Telegram заявил об отсутствии технических неполадок в работе мессенджера

4 июля в работе Telegram, WhatsApp и Instagram (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) произошли сбои. Больше всего жалоб пришлось на работу Telegram. По состоянию на 17:55 о неполадках в доступе к мессенджеру сообщили более 14 100 пользователей. Чаще всего жалобы направляли из Москвы (18%), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (8%).