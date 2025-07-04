Telegram заявил об отсутствии технических неполадок в работе мессенджера
Там уточнили, что проблемы с подключением у пользователей в России не вызваны сбоем в работе приложения.
4 июля в работе Telegram, WhatsApp и Instagram (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) произошли сбои. Больше всего жалоб пришлось на работу Telegram. По состоянию на 17:55 о неполадках в доступе к мессенджеру сообщили более 14 100 пользователей. Чаще всего жалобы направляли из Москвы (18%), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (8%).
10 июня Государственная дума приняла закон о создании российского национального сервиса. На фоне его разработки появились опасения из-за возможной блокировки Telegram. 5 июня первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что мессенджер не заблокируют после запуска национального сервиса Max при условии соблюдения законов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил, что ему неизвестно о планах блокировки Telegram в стране.