Великобритания и OpenAI подписали соглашение о партнерстве
OpenAI и британское правительство заключили стратегическое соглашение, направленное на углубление сотрудничества в сфере исследований по безопасности искусственного интеллекта. Документ также предусматривает изучение вариантов инвестиций в ИИ-инфраструктуру, включая дата-центры, сообщает Reuters.
Соглашение предусматривает совместную работу по интеграции ИИ-технологий в госсектор и бизнес-среду. Это позволит оптимизировать работу чиновников, а также упростит гражданам и предпринимателям доступ к государственным сервисам.
В феврале правительство Великобритании сообщило о ребрендинге Института безопасности ИИ, который будет называться Институт защиты ИИ. Параллельно с этим был подписан меморандум о взаимопонимании с компанией Anthropic.