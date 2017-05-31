Поставки машин дилерам «АвтоВАЗу» оплатит банк альянса Renault-Nissan

От новой схемы продаж выигрывает прежде всего «АвтоВАЗ» Андрей Гордеев / Ведомости

«АвтоВАЗ» хочет полностью перейти на отгрузку машин дилерам по схеме факторинга (переуступка долга), партнером выступает кэптивный банк альянса Renault-Nissan – «РН банк», рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух дилерских компаний. Предполагается, что у дилеров сохранится 30-дневная отсрочка платежа, в последующие 30 дней можно будет не выкупать машину, а платить проценты «РН банку», поясняет один из них. Факторинг частично использовался и раньше, полный переход на эту схему может завершиться до конца года, добавляет он.