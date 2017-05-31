Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: «АвтоВАЗ» разморозит деньги
Поставки машин дилерам «АвтоВАЗу» оплатит банк альянса Renault-Nissan
Автопроизводитель хочет полностью перейти на схему факторинга
- Владимир Штанов
- / Ведомости
От новой схемы продаж выигрывает прежде всего «АвтоВАЗ»
Андрей Гордеев / Ведомости
«АвтоВАЗ» хочет полностью перейти на отгрузку машин дилерам по схеме факторинга (переуступка долга), партнером выступает кэптивный банк альянса Renault-Nissan – «РН банк», рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух дилерских компаний. Предполагается, что у дилеров сохранится 30-дневная отсрочка платежа, в последующие 30 дней можно будет не выкупать машину, а платить проценты «РН банку», поясняет один из них. Факторинг частично использовался и раньше, полный переход на эту схему может завершиться до конца года, добавляет он.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров