Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: «АвтоВАЗ» разморозит деньги

Поставки машин дилерам «АвтоВАЗу» оплатит банк альянса Renault-Nissan

Автопроизводитель хочет полностью перейти на схему факторинга

«АвтоВАЗ» хочет полностью перейти на отгрузку машин дилерам по схеме факторинга (переуступка долга), партнером выступает кэптивный банк альянса Renault-Nissan – «РН банк», рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух дилерских компаний. Предполагается, что у дилеров сохранится 30-дневная отсрочка платежа, в последующие 30 дней можно будет не выкупать машину, а платить проценты «РН банку», поясняет один из них. Факторинг частично использовался и раньше, полный переход на эту схему может завершиться до конца года, добавляет он.

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