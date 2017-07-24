"Юлмарт" будет торговать подержанными автомобилями

В ближайшие два месяца ритейлер будет покупать-продавать одной-две машины в месяц на площадке в Петербурге Евгений Егоров / Ведомости

Онлайн-ритейлер «Юлмарт» открывает новое направление. До конца 2018 г. компания планирует продавать в Петербурге и Московском регионе до 500 подержанных автомобилей в месяц. Первый автомобиль - Kia - был продан в июле. Вчера компания сообщила, что ведёт переговоры о приобретении необходимых моделей автомобилей с рядом компаний и частных продавцов. В ближайшие два месяца ритейлер будет покупать-продавать одной-две машины в месяц на площадке в Петербурге.

«На подготовительном этапе мы уделили большое внимание настройке учётных бизнес-процессов и разработке стандартов обслуживания, сейчас адаптируем нашу систему к новым требованиям», - цитирует пресс-служба Никиту Самарина, директора управления продуктовых линий «Энергия» «Юлмарта». Перед продажей компания будет проводить оценку технического состояния автомобиля и юридическую экспертизу.

Параллельно «Юлмарт» будет развивать категорию автотоваров и дополнительных услуг, говорит Самарин.

В приоритете - модели в ценовом диапазоне от 300 000 до 1,5 млн руб; средняя цена составит 500 000–700 000 руб., говорится в сообщении компании. Выбрать машину можно будет на официальном сайте ритейлера, посмотреть - в пригородных центрах исполнения заказов на Пискарёвском проспекте (52 000 кв.м.) и Пулковском шоссе (42 000 кв.м.) в Петербурге. Центр площадью 55 000 кв.м в подмосковных Мытищах компания намерена открыть до конца года, а в 2018 г она планирует организовать сервис доставки автомобилей.

Объем инвестиции представитель компании не раскрывает: «Окончательная сумма будет известна после запуска площадки в Подмосковье».

Рынок поддержанных автомобилей растет: в «Аксель групп» продажи таких машин в 2016 г. увеличились на 40%., в этом году ожидается рость в полтора раза, говорит директор по развитию и продажам группы Игорь Седов. Маржинальная прибыль от продажи б/у машин выше, чем от новых, уточняет он. «Юлмарт»у будет тяжело, считает Селов: основной источник поступления поддержанных машин для дилеров это trade-in, рителйеру придется покупать все машины, кроме того в этом бизнесе велика вероятность внутренней коррупции. На рынке есть место для новых игроков, но каждый стартап может закончиться как успехом, так и провалом, резюмирует он.

Первоначальные инвестиции в создание склада машин и формирование бизнес-процессов составят около 100 млн руб, считает Михаил Чаплыгин, гендиректор «Auto-Dealer-СПб». По его словам, предлагаемая модель мало, чем отличается от классической продажи б/у автомобиля в дилерском центре и ее маржинальность составит 10-15%. Продажа подержанных машин - это одно из главных направлений автомобильного бизнеса, в городе продается каждый месяц около 5 000 поддержанных машин, «Юлмарт» вряд ли сможет изменить рынок, но отдельное влияние, например, на цены может оказать, считает директор «Автомир Санкт-Петербург»Сергей Лысов. Наценка на подержанные машины составляет 5-7% говорит он. Чтобы продавать 500 машин, нужна площадка около одного гектара, стоимость аренды в Петербурге в месяц может составлять 500 000 рублей вместе с коммунальными платежами, оценил он. У «Юлмарта» нет имени в этом направлении и им придется доказывать, что он надежный партнер, считает Лысов. С этим согласен Чаплыгин: «Юлмарт» может продавать все что угодно, это уже давно супермаркет: сложно будет популяризировать новые услуги и удобство для потребителя.