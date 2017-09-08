Stark Terros 28.2: не «Жигули», а Lada

Это уже пятая модель Stark на наших тестах, можно вновь отметить отзывчивость велосипеда этой марки Евгений Разумный / Ведомости

У российского производителя Stark, который собирает свои велосипеды во Пскове, широкая модельная линейка – от складных велосипедов до двухподвесов. В этот раз мы взяли на тест городскую модель Stark Terros 28.2 – алюминиевый хардтейл с колесами диаметром 28 дюймов и дорожными покрышками.

Сергей Смирнов Старший веб-редактор

Рост 180 см

Ездит на самосборе на раме Surly Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Specialized Globe Vienna

Почему он не едет?

Вот мой главный вопрос к Stark Terros 28.2. Вроде и колеса 28 дюймов, и гладкий протектор – но не едет. То есть совершенно отчетливое, подкрепленное опытом ощущение, что при таких вот прилагаемых усилиях скорость должна быть выше, и существенно.

И это ощущение – точнее, его отсутствие – по большому счету именно то, чем отличается дорогой велосипед от дешевого. Стоит ли платить больше 100 000 руб. за синглспид Schindelhauer или шоссейник Treк, каждый решает сам. Но радость, которую испытывает от поездки на них велосипедист, тоже совершенно реальна, и ее-то Stark не дает.

Но отвлечемся от абсолюта и посмотрим, за что сейчас просят 18 890 руб. Комплектация велосипеда удивительно сбалансирована – в том смысле, что она находится на самом нижнем еще приличном уровне. Еще чуть-чуть похуже — и установленная здесь имитация амортизационной вилки превратится в опасную для жизни поделку с цельнолитой короной и ногами, еще чуть-чуть подешевле — и ободные тормоза перестанут поддаваться вменяемой регулировке, еще немного сэкономить — и у вас «пластилиновые» конусы во втулках и насыпная каретка.

Более того, велосипед практически невозможно осмысленно улучшить. На раме нет креплений под дисковые тормоза, а вилка — резьбовая: сейчас на резьбе массово выпускаются только вилки самого начального уровня.

Если же снова отвлечься — и попытаться взглянуть на Terros 28.2 с точки зрения человека, которому не с чем сравнивать, — то ездить на нем вполне можно. Прямая посадка, легкий ход на малой скорости, передачи переключаются, на ходу комфортно. Единственное, что мне решительно не понравилось на этом уровне, – слишком широкое и мягкое седло, вошедшее в решительное противоречие с моей анатомией. В общем, для городского и паркового велосипеда вполне сойдет.

Правда, для такого применения достаточно велосипеда с жесткой вилкой и, например, трехскоростной «планетаркой», и он будет дешевле. В защиту Stark могу сказать, что несведущий человек может купить за те же деньги велосипед значительно хуже.

Александр Губский Заместитель главного редактора

Рост 180 см

Ездит на велосипеде Focus Black Forest 27R



Не «Жигули», а Lada

В 2000 г. я купил свою первую иномарку – новый Peugeot 406. После чего начал продавать предыдущую машину – ВАЗ-21053, который я брал новым и на котором проехал 33 000 км. Покупатель нашелся на третий день, мы сели в «пятерку» и поехали к нотариусу. Вновь оказавшись за рулем «Жигулей», я впал в ступор: почему не выжимается сцепление, почему не поворачивается руль, почему не переключается передача? То есть на Peugeot я отъездил всего два дня, но мои руки-ноги-голова моментально перестроились на современный автомобиль, и нужно было вновь оказаться за рулем «Жигулей», чтобы осознать, каким технически убогим и архаичным агрегатом мне приходилось управлять раньше.

Так что к Stark Terros 28.2 я приближался с опаской: смогу ли я, уже избалованный дорогими изысканными велосипедами, что мы протестировали за посление три года, получить удовольствие или хотя бы не испытать разочарования от бюджетного байка российской сборки. Оригинальная (и понравившаяся мне) рама Terros 28.2 щеголяет надписями Shimano Equipped и Road Series. С последним маркетологи явно погорячились: road – это все-таки «шоссейный», а на это гордое слово Terros 28.2 никак не тянет – это ситибайк, городской велосипед.

И в городе мне оказалось на Terros 28.2 вполне комфортно. Это уже пятая модель Stark на наших тестах, и я вновь отмечаю отзывчивость велосипеда этой марки – педалировать его приятно, несмотря на компоненты начального уровня. На набережной Москвы-реки я стабильно держал среднюю скорость в районе 25 км/ч, 10-градусный подъем взял, оставаясь на средней передаче. И домой после 25 км пути приехал вполне бодрый и в хорошем настроении.

Резюмируя, Stark Terros 28.2 мне понравился – вновь проводя параллели с автомобилями, это уже не «Жигули», а Lada эпохи Renault. Если предположить, что Terros 28.2 оказался бы для меня единственным доступным велосипедом, я бы даже не стал в нем ничего менять, за исключением двух вещей: дешевых нефиксирующихся грипсов и «амортизационной» вилки – она настолько примитивная, что не смягчает, а лишь передает на руль весь рельф дороги, размазывая чувство руля; вместо нее я бы поставил обычную жесткую вилку, вполне достаточную для городского велосипеда.

Екатерина Смирнова Корреспондент отдела Технологии /Телекоммуникации

Рост 180 см

Ездит на Bergamot Tattoo LTD V1 C1

Только для хорошего асфальта

Велосипед красивый. Его лаконичный черно-зеленый дизайн напоминает мне победные цвета многократной чемпионки мира норвежской велосипедистки Гунн-Риты Дале Флеся. Когда садишься на этот велосипед, мало того что вспоминаешь Гунн-Риту, так хочется еще и поднять седло повыше, прижаться к рулю и как следует втопить. Геометрия рамы очень удобная — ты сразу садишься в правильную посадку и получаешь удовольствие от езды, а не напоминание о тянущих то тут, то там мышцах. Но вот седло — ни то, ни се: ни узкое спортивное, ни широкое прогулочное. Велосипед не слишком тяжелый, но большой — поместится только в грузовой лифт.

Рулежка приятная и легкая, на Terros 28.2 приятно закладывать виражи, но все это годится только для хорошего асфальта. Как только я заезжала на разбитый тротуар, пеняла на плохую амортизацию вилки и едва не задевала прохожих. Совсем заблокировать вилку нельзя. Переключение скоростей довольно тугое, а тормоза нечуткие. Хотя последнее — возможный плюс для любителей переусердствовать с передним тормозом и улететь через руль. Велосипед хорош для долгих прогулок по идеальному асфальту в сухую погоду, в других условиях я бы ему не доверяла. В своей ценовой категории достоинства велосипеда все-таки перевешивают недостатки — красив, достаточно удобен, но малофункционален.