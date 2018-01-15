«АвтоВАЗ» передумал продавать машины вместе с казахстанской «Бипэк авто»

«АвтоВАЗ» решил сконцентрироваться на развитии собственных дилерских центров Денис Абрамов / Ведомости / «АвтоВАЗ»

«АвтоВАЗ» в 2017 г. вышел из капитала зарегистрированной в Москве дилерской компании «Азия авто» (полное название – ООО «Азия авто Усть-Каменогорск»), где у «АвтоВАЗа» было 25%. Теперь 99% дилера – у казахстанской группы «Бипэк авто – Азия авто» (через дочернюю «Бипэк авто Казахстан»), еще 1% долей принадлежит напрямую основному владельцу группы Анатолию Балушкину. Это следует из списка аффилированных лиц «АвтоВАЗа» и данных «СПАРК-Интерфакса».

«Азия авто» – один из крупных дилеров «АвтоВАЗа», у него 10 автосалонов в восьми городах Урала и Сибири. Казахстанская группа также торгует Lada в Санкт-Петербурге, но через другую дочернюю структуру.

«Бипэк авто – Азия авто» и «АвтоВАЗ» – давние партнеры. Группа собирает и продает автомобили Lada в Казахстане. Еще у партнеров есть СП «Азия авто Казахстан» (у «АвтоВАЗа» блокпакет), которое строит в этой стране автозавод полного цикла. Выходить из этого СП концерн не планирует, заверил представитель «АвтоВАЗа». Постепенно расширяется и список собираемых в Казахстане моделей Lada.

Торговая компания «Азия авто» была создана в 2014 г. на базе нескольких вазовских дилерских центров. На получении в ней 25%-ного пакета настоял прежний президент российского концерна Бу Андерссон, вспоминает человек, знакомый с менеджерами «АвтоВАЗа». «Казахстан – наш крупнейший зарубежный рынок, на республику приходится 80% нашего экспорта. Дилерская сеть «Бипэк» – лучшая в Казахстане. Именно поэтому наш партнер, используя свой опыт, поможет нам продвигать Lada в Сибирском федеральном округе», – говорил тогда Андерссон. В покупку контрольных пакетов и техническую модернизацию автоцентров «Бипэк авто – Азия авто» вложила свыше $55 млн, говорил в 2015 г. ее представитель. Выручка компании в 2016 г. составила 3,4 млрд руб., чистый убыток – 184,2 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса».

На каких условиях «АвтоВАЗ» продал долю в «Азии авто» – не известно. Представитель «АвтоВАЗа» эту информацию не раскрыл, представитель группы «Бипэк авто – Азия авто» на вопросы не ответил.

«АвтоВАЗ» вышел из капитала «Азия авто», поскольку для него это непрофильный актив, сказал представитель российского автоконцерна. У «АвтоВАЗа» есть собственные дилерские центры, управляемые дочерней компанией «Лада-сервис», и автоконцерн намерен сконцентрироваться именно на их развитии, добавил он. В России у «Лада-сервиса» около 20 дочерних компаний в разных регионах, из них в 15 компания владеет контрольными пакетами, по данным «СПАРК-Интерфакса».

Выход «АвтоВАЗа» из розничного проекта, где у него не было контроля, логичен, комментирует топ-менеджер одной из дилерских компаний Lada. По его словам, на рынке ходят разговоры, что «АвтоВАЗ» со временем продаст и дилерские центры «Лада-сервиса». Таких планов нет, сказал представитель «АвтоВАЗа».

Всего в России около 300 дилерских центров Lada, привел данные на прошлой неделе исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Ян Птачек. Марка чувствует себя лучше рынка: в 2017 г. продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 11,9% до 1,6 млн шт., автомобилей Lada – на 17% до 311 588 шт., по данным АЕБ. В 2018 г. рост рынка составит минимум до 10%, «АвтоВАЗ» намерен сохранить или увеличить на нем свою долю, сказал Птачек. В 2017 г. доля марки выросла на 0,8 п. п. до 19,5%, по данным АЕБ.