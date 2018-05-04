Авто / Коммерческие автомобили
Статья опубликована в № 4560 от 04.05.2018 под заголовком: «Камаз» разогнался

«Камаз» возвращается к докризисной прибыли

За год она выросла в 5 раз за счет роста рынка и продаж более дорогих автомобилей
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Чистая прибыль «Камаза» по МСФО выросла в 5,3 раза до 3,5 млрд руб., выручка – почти на 18% до 156 млрд, показатель EBITDA – в 1,7 раза до 10,8 млрд, сообщила компания в отчете. «Были реализованы мероприятия по снижению издержек, повышению производительности труда, по импортозамещению автокомпонентов, повышению эффективности управления финансовыми ресурсами», – перечисляется в сообщении.

«Камаз» – крупнейший в России производитель тяжелых грузовиков (массой свыше 14 т). Завод вернулся к прибыли в 2016 г. на фоне роста рынка в России, который возобновился после затяжного падения. В 2017 г. автоконцерн продал на домашнем и внешних рынках 38 192 грузовых автомобиля – на 11% больше, чем годом ранее. Компания объясняет, что продажи выросли «в том числе благодаря опережающему темпу роста продаж автомобилей нового модельного ряда, эффективному использованию инструментов клиентского финансирования, гибкой ценовой политике».

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