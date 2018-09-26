Электрические микроавтомобили завоевывают Китай

Они стоят около $1000, и для управления ими не нужны права

Модель низкоскоростного электромобиля на автосалоне в Пекине в 2018 г. Damir Sagolj / Reuters

Популярность электрических микроавтомобилей помогает Китаю стать крупнейшим в мире рынком электромобилей. По оценкам представителей отрасли, в 2017 г. в стране было продано примерно 1,75 млн миниатюрных электроавтомобилей, а полноразмерных – только около 777 000. Этот рынок продолжает быстро расти, поскольку правительство предлагает щедрые субсидии производителям электромобилей и выпуском микромашин занимаются около 400 китайских компаний. Но дешевые, медленные и примитивные модели – не то, что рассчитывал получить Пекин.

Власти многих китайских городов даже полностью запретили микроэлектромобили, надеясь увеличить спрос на полноразмерные модели. Два основных аргумента противников миниатюрных электромобилей: в них используются дешевые свинцово-кислотные аккумуляторы, что плохо для экологии, и у них нет защиты в случае аварий.

Но такую политику трудно представить в Гаотане, где проживают около 500 000 человек. Как утверждают местные жители, там микроэлектромобили есть почти в каждой семье. Поэтому правительство хочет установить правила, разрешающие продажу только высококачественных низкоскоростных электромобилей (LSEV). Согласно предварительному варианту правил их максимальная скорость должна составлять 40–70 км/ч. Также предполагаются ограничения по массе и размеру и обязательная защита от аварий и литий-ионных аккумуляторов.

По размеру LSEV будут лишь немного уступать двухместным автомобилям Smart концерна Daimler. Но последние могут развивать скорость свыше 150 км/ч, имеют продвинутую систему безопасности и стоят около $15 000. Тогда как LSEV сейчас стоят порой меньше $1000 и почти не защищают пассажиров.

Но безопасность – понятие относительное, утверждает Чжао Тонвэй из города Цзинань. «Это точно безопаснее, чем забирать детей из школы на скутере, – говорит он. – И зимой наш сын не простудится».

Водители микроэлектромобилей также пользуются лазейками в их определении, объезжая пробки по дорожкам для велосипедистов. Еще одно большое преимущество микроавтомобилей, по мнению китайцев, – для управления ими не нужны права. «Так что если вы водите не очень хорошо, это не проблема», – говорит Лю Фаян, чья компания Jiujiuxing выпускает такие электромобили в Гаотане.

Микроэлектромобили помогают не только жителям, но и экономике Гаотана, где находятся несколько выпускающих их компаний. Jiujiuxing производит такие машины для любых нужд, включая миниатюрные модели для пожарных и полиции. На ее заводе рабочие достают комплектующие из картонных коробок и собирают машины вручную, что объясняет их крайне низкую стоимость.

Спрос на такие машины создает проблемы крупным автопроизводителям, которые инвестируют миллиарды в полноразмерные электромобили. «Мы знаем, что крупные компании лоббируют свои интересы против нас, потому что мы отбираем у них рыночную долю», – утверждает Ван Шихон, основатель производителя микроэлектромобилей Hongdi.

Кроме того, ситуация в этой отрасли еще раз подтверждает, что в Китае плохо защищены товарные знаки. На ежегодной выставке LSEV в Цзинане в марте можно было увидеть микроэлектромобили, похожие на машины Mini, Subaru, Mitsubishi, Ford и даже модель с названием Jeep Mopor (не путать с американскими брендами Jeep и Mopar).

«Jeep Mopor – официально зарегистрированный товарный знак», – заявил менеджер по продажам Лю Яньчжу. Когда он это говорил, четверо мужчин забрались на крышу этого микроэлектромобиля и стали на ней прыгать, чтобы продемонстрировать скептикам, насколько она крепкая. Крыша не прогнулась.

Несмотря на недостатки, микроавтомобили не зря пользуются спросом даже в крупных городах, говорят аналитики. Как отмечает Джефф Цай из J.D. Power China, на одном парковочном месте помещаются три такие машины и они легко маневрируют в пробках. Поэтому многим людям удобнее использовать их для коротких поездок, чем полноразмерные автомобили, которые намного дороже. Цай призывает повышать качество микроэлектромобилей с помощью мягкого регулирования, а не запрещать их.

Перевел Алексей Невельский