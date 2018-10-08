Specialized Vado 2.0: велосипед для будущего

Евгений Разумный / Ведомости

В прошлом году мы протестировали – и остались в восторге от горного двухподвеса с электроприводом Specialized Turbo Levo. Чем порадует его городской собрат?

Александр Губский Заместитель главного редактора

Рост 180 см

Ездит на велосипеде Focus Black Forest 27R



Велосипед для будущего

Specialized Vado Man 2.0 очень красив. По мне – это самый эффектный электробайк из всех, что мы тестировали до сих пор. Батарея, интегрированная в массивную нижнюю трубу рамы, и измененные ради этого пропорции всей рамы делают велосипед визуально мощным и стремительным. Это не обманчивое ощущение – велосипед действительно такой, вот только его скорость принудительно ограничена законодательно разрешенными в Западной Европе 25 км/ч. Хуже того – этот Specialized сконструирован в Швейцарии, то есть его скорость действительно ограничена 25 км/ч. И быстрее он практически не едет (под горку 12% с выключенным электродвигателем мне удалось разогнать его всего до 32,9 км/ч, хотя на обычных велосипедах я успеваю набрать там и 45 км/ч). Что для электробайка такого потенциала просто оскорбительно: все равно что использовать скаковую лошадь в качестве пони.

Так что в моем представлении Vado – велосипед для будущего. В котором все транспортные средства чипированы, а населенные пункты и дороги разделены на зоны, в которых разрешена разная скорость движения. Въехал в загруженный центр мегаполиса – городская компьютерная система управления движением тут же идентифицировала твой электробайк и ограничила его скорость 25 км/ч, выехал на набережную – «большой брат» разрешил тебе ехать со скоростью 35 км/ч, ну а на шоссе с выделенной полосой для велосипедов, скажем, 45 км/ч.

А пока такое будущее не наступило, мне приходилось ехать на Vado в следующем режиме: разогнался до 27–28 км/ч (по велосипедному спидометру), когда велосипед перестал набирать скорость, и прекращаешь крутить педали. Скорость падает до 24 км/ч – вновь начинаешь крутить и вновь ускоряешься до 27 км/ч. Как пел Высоцкий, «не езда, а ёрзанье». Самое неприятное в случае с Vado – ты не чувствуешь единения с велосипедом: если на классическом велике вы вместе разрезаете пространство, борясь с подъемами и встречным ветром, то Vado после достижения 25 км/ч противостоит велосипедисту, усилия на педалях уходят «в вату», велосипед всем своим поведением говорит тебе: «Дальше – ни-ни».

Но средняя скорость на обоих участках 50-километрового маршрута от работы до дома и обратно составила у меня 25 км/ч – на четверть выше, чем на обычных велосипедах. Наверное, это называется прогресс. Надо привыкать.

Сергей Смирнов Старший веб-редактор

Рост 180 см

Ездит на самосборе на раме Surly Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Patria WKC

Белый орел

Конечно, это просто совпадение — но логотип городской модели электровелосипеда Specialized Vado слева читается по-русски как «Орел». Серьезный орел — привод разработан в Швейцарии! А потому законопослушный — «европейское» ограничение скорости с pedal-assist в 25 км/ч — и недешевый: 200 с лишним тысяч рублей.

Выглядит он тоже дорого, гладко и стильно: вся проводка — и тросы, и электричество — скрытая, черный низ нижней трубы рамы удачно скрадывает ее немалый батарейно-моторный объем. Ради удобства снятия интегрированного аккумулятора (для зарядки и защиты от воров) труба выполнена в виде асимметричного объемного «корыта». Аккумулятор вставляется в этот объем по диагонали и запирается ключом до фиксации, которую нельзя назвать четкой.

На ходу с электроассистентом он очень хорош. Электропривод типа Brose, примененный Specialized, остается, пожалуй, лучшим на рынке — незаметное и правильное включение и отключение, тихая работа, большой назначенный ресурс. Я использовал только две первых степени ассистента, третья явно предназначена для каких-то уж совсем диких подъемов. Вообще, преодоление подъемов и встречного ветра — именно то, ради чего стоит покупать электровелосипед с кареточным мотором: запас тяги и легкость езды прямо-таки опьяняют. И это всего 250 Вт!

Велосипед комфортен, устойчив и вполне поворотлив, разве только массивный задний треугольник кажется слишком жестким. Короткоходную переднюю вилку Suntour мне тоже не удалось правильно настроить под свой немалый вес, а регулировка прелоуда показалась неубедительной. Впрочем, производитель честно предупреждает: вес седока – не более 100 кг.

На ходу без электроассистента... его лучше не пробовать. Такой разницы в поведении, пожалуй, не было ни у одного из испытанных нами электробайков. Набор даже 20 км/ч уже требует заметных усилий, а выше 30 Vado разгоняться не хочет вообще. Причем это точно не вина мотора: Brose особо гордится двойным сцеплением, полностью исключающим паразитное сопротивление в «ножном» режиме. Да и двухподвес Turbo Levo с похожим мотором был вполне адекватен без ассистента. Теряюсь в догадках.

В общем, только электрорежим — и тогда ваша средняя скорость в городе будет равна максимальной — 25 км/ч.

Отдельно о цене. Нам досталась самая младшая, достаточно «голая» модель Vado, и я никак не могу назвать ее оптимальной. Но существуют варианты этого велосипеда с 350-ваттным мотором, более емким аккумулятором, повышенным моментом, полным обвесом (фонари-крылья-багажник) и главное — с ограничением скорости 45 км/ч. Я почти уверен, что к ним-то и стоит присмотреться обеспеченным энтузиастам городского электровелосипеда, даже с учетом еще более высокой цены.

Для большого города с мягким климатом и комфортной средой это будет вполне серьезное транспортное средство, заменяющее во многих случаях автомобиль. Только где взять такие города в России?