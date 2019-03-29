Авто / Автомобильная промышленность

Ради господдержки «Автотору» придется ограничить выпуск автомобилей с низкой локализацией

Квоту на них предполагается закрепить в специальном инвестконтракте

Калининградский «Автотор» Сергея Щербакова в случае заключения специального инвестиционного контракта сможет продолжить выпускать автомобили мелкоузловым способом — то есть без сварки и окраски. Контракт будет распространятся на все модели (выпускаемые и планируемые), которые автоконцерн заявит при подписании документа. Но выпуск машин с низкой локализацией будет ограничен.

Об этом говорится в протоколе совещания у курирующего автопром вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло 26 февраля. «Ведомости» ознакомились с копией протокола, содержание подтвердили люди, близкие к двум автоконцернам. В совещании участвовали представители Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, ФАС.

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