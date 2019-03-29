Ради господдержки «Автотору» придется ограничить выпуск автомобилей с низкой локализацией
Квоту на них предполагается закрепить в специальном инвестконтракте
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
«Автотор» специализируется на контрактном производстве. Выпускает легковые модели Hyundai, Kia, BMW, FAW и коммерческие автомобили
«Автотор»
Калининградский «Автотор» Сергея Щербакова в случае заключения специального инвестиционного контракта сможет продолжить выпускать автомобили мелкоузловым способом — то есть без сварки и окраски. Контракт будет распространятся на все модели (выпускаемые и планируемые), которые автоконцерн заявит при подписании документа. Но выпуск машин с низкой локализацией будет ограничен.
Об этом говорится в протоколе совещания у курирующего автопром вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло 26 февраля. «Ведомости» ознакомились с копией протокола, содержание подтвердили люди, близкие к двум автоконцернам. В совещании участвовали представители Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, ФАС.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}