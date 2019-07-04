Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4848 от 05.07.2019 под заголовком: Продажам машин некуда расти

Дилеры и производители легковых автомобилей готовятся к падению рынка

В лучшем случае продажи останутся на уровне прошлого года, прогнозирует Ассоциация европейского бизнеса

За январь – июнь 2019 г. продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 2,4% до 828 750 шт., отчитался комитет автопроизводителей АЕБ. При этом II квартал стал труднее первого, указывает председатель комитета Йорг Шрайбер: падение усилилось до 4,2% против 0,3%, следует из данных ассоциации.

АЕБ не ожидает улучшений и во втором полугодии. «Ясно, что рост рынка в 2019 г. уже больше не реалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года самое лучшее, на что можно было бы надеяться, – повторение результата продаж прошлого года», – указывает Шрайбер. В 2018 г. в России было продано 1,8 млн машин.

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