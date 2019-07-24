Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4862 от 25.07.2019 под заголовком: «Автотор» выбирает между BMW и Hyundai

«Автотор» построит еще один завод для BMW или Hyundai/Kia

Мощность нового предприятия составит 50 000 автомобилей в год

Калининградский «Автотор» построит завод мощностью 50 000 легковых машин в год, его планируется открыть в 2020 г., рассказал «Ведомостям» гендиректор «Автотор холдинга» Александр Сорокин. Проектированием нового завода займется немецкая Durr. Контракт с ней планируется подписать 25 июля. Как предполагается, предприятие разместится на участке в 32 га рядом с основной площадкой «Автотора». Здесь будет две универсальные сборочные линии мощностью 25 000 машин в год каждая. В дальнейшем – не позже 2024 г. – появятся цеха сварки и окраски.

Суммарные проектные мощности холдинга останутся прежними – 250 000 машин в год, продолжает Сорокин. На новые линии будут перенесены некоторые уже выпускаемые модели – при появлении их обновленных версий, поясняет Сорокин. По его словам, это могут быть автомобили основных партнеров «Автотора» – немецкой BMW либо корейских марок Hyundai и Kia.

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