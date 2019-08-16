Škoda Road Elite: источник вау-эффекта

Александр Губский / Ведомости

Компания Škoda, ведущая свою историю с 1895 г., когда компания Laurin & Klement начала производство велосипедов, до сих пор продает эти двухколесные средства передвижения. Теперь их для Škoda выпускает чешская компания Superior, входящая в группу Bike Fun International. В модельном ряду – горные велосипеды, велосипеды с электроприводом и, конечно, шоссейные, ведь Škoda – один из главных спонсоров самой престижной шоссейной многодневки в мире – Tour de France. У нас на тесте оказалась топовая модель шоссейника 2019 г. – с углепластиковыми рамой, вилкой и рулем и групсетом Shimano Ultegra. Оценен такой велосипед в 283 835 руб.

Александр Губский Заместитель главного редактора. Рост 180 см. Ездит на велосипеде Focus Black Forest 27R

Lamborghini с эмблемой Škoda

В прошлом году мне посчастливилось попасть на один из этапов главной многодневной шоссейной велогонки в мире – Tour de France. В дни велогонки ее спонсор, компания Škoda, предлагала журналистам прокатиться на своих шоссейных велосипедах, а консультантом выступал чемпион Tour de France 2010 г. Энди Шлек. Велосипед Škoda Road Elite 2018 г. имел углепластиковую раму (но прочие элементы конструкции были алюминиевые) и комплектовался групсетом среднего уровня Shimano 105. Весил велосипед 9 кг. Я спросил у Шлека: «Чем этот велосипед отличается от профессиональных?» – «А это профессиональный велосипед», – ответил мне чемпион.

Но в этом году под маркой Škoda появился гоночный велосипед гораздо более высокого уровня. Увидев его в первый раз, я ахнул: да он же стоит, как автомобиль Škoda Rapid! Но, присмотревшись внимательнее, заключил: нет, не дороже половины Rapid: переключатели Ultegra не электрические, а механические, колеса DT Swiss не карбоновые, а алюминиевые…

Тем не менее выглядит Škoda Road Elite-2019 сногсшибательно: не просто стремительно, а агрессивно!

Руль, вилка, рама, даже подседельный штырь изготовлены из углепластика и отформованы с учетом требований аэродинамики (а не круглые в сечении, как было раньше). В результате шок при виде Road Elite-2019 такой, как если бы вам под маркой Škoda показали не привычный автомобиль, а суперкар, сделанный в стилистике Lamborghini; и он бы еще и поехал, как Lamborghini!

Я на Road Elite-2019 побил свой рекорд на 24-километровом пути из редакции домой – теперь он равен 1:07:09 (и не сказать, что мне особенно повезло со светофорами, плюс рама размера L для меня была великовата). А ведь я ездил по этому же пути на великих гоночных велосипедах – Pinarello Dogma и Specialized Tarmac!

Претензия к Road Elite-2019 у меня только одна: на неровностях на руль приходят довольно сильные вибрации. Полагаю, виноваты алюминиевый вынос руля и не очень хороший материал оплетки руля.

Борис Басс Системный администратор. Рост 179 см. Ездит на велосипедах Pinarello FPTeam и Cannondale Trail SL 3

Источник вау-эффекта

Вел на окружающих производит впечатление уже в лифте: «А что, Škoda производит велики? Можно поднять? Вау!» Собственно, о весе велосипеда этот возглас говорит вполне красноречиво: без педалей Road Elite весит всего 7,5 кг – лишь на 800 г тяжелее профессиональных велосипедов, гоняющихся в шоссейном UCI-туре.

Road Elite я взял покататься по набережным с коллегой. Там есть участки, где можно разогнаться, да и проверить тормоза тоже. У коллеги был навигатор Garmin, благодаря которому мы узнали, что на двух участках, где было не особо много машин, мы разогнались до 27 и 30 км/ч. Никакого особого напряжения это не вызывало, и это была не последняя передача, так что велосипед можно было разогнать до 40 км/ч и выше. Руль аэродинамический, плоский, с убранными внутрь тросиками. Наверное, он позволил мне ехать на велосипеде быстрее.

Хорошо, что я взял отвёртку для регулировки высоты седла. Подседельный штырь у Škoda был изготовлен из карбона, и производитель указал максимальное усилие, с которым можно закручивать фиксирующий винт: 10 Нм, чтобы не повредить штырь. Я боялся передавить и, наверное, недокручивал винт, поэтому седло на кочках периодически опускалось, приходилось останавливаться и поднимать его.

Разгоняется Škoda прекрасно, и накат у неё очень хороший. Ехалось по набережным легко. Более широкие бескамерные колёса, установленные на Road Elite, можно накачивать до меньшего давления, чем у моего шоссейника, поэтому кочки и лежачие полицейские проходятся легче.

Спортивное седло Fizik я не замечал, то есть можно констатировать, что ехать на нём вполне комфортно.

Испытать в жёстких условиях дисковые тормоза Škoda мне, по счастью, не пришлось. Но то, что у них был запас, – я чувствовал. Общие впечатления у меня от них хорошие, они чётче моих клещевых.

Обвес на велосипеде Road Elite – полностью Shimano Ultegra. Высококлассные переключатели скоростей позволяют сбрасывать сразу две-три ступени, и даже одновременно на передней и задней звёздах – проблем это никаких не вызывает. Я на своём Pinarello c Ultegra к этому привык и поэтому воспринимаю как должное, но точно знаю, что так бывает далеко не всегда.

Кстати, напоследок пара слов про Ultegra. Она в иерархии шоссейных трансмиссий Shimano стоит на второй ступени, выше – Dura Ace. Но главное достоинство последней – малый вес. А в активе Ultegra, при столь же четких переключениях, – долговечность. Pinarello c Ultegra у меня уже пятый год, за сезон я проезжаю по 1500–2500 км. В межсезонье стараюсь регулярно сдавать велосипед на ТО, и нареканий к Shimano Ultegra ни у меня, ни у мастеров за это время не возникло.

Сергей Паранько Директор по цифровым продуктам. Рост 188 см. Ездит на велосипедах Smoove Btwin

Поначалу даже страшно

На все велосипеды я смотрю с позиции «как на нем ездить на работу и домой». Не буду делать исключение и для этого шоссейника.

Что понравилось? Ездить по дороге. Что не понравилось – ездить по тротуару. Если вы боитесь находиться в потоке машин, лучше шоссейник не рассматривать. Если вас интересует скорость – с этим велосипедом Škoda вы не прогадаете. Он легкий, стремительный и очень быстрый. Но на тротуаре с ним дискомфортно.

Я первый раз катался на шоссейнике, и делал это без специальной экипировки. Коллеги для меня поменяли контактные педали, к которым пристегиваются велотуфли, на «гражданскую» модель под обычные кроссовки. И все это не помешало почувствовать на дороге главное – скорость и почти что ощущение полета. Поначалу было даже страшно, и, проехав первые шесть километров из редакции домой, я подумал: «Завтра обратно, и хватит. Не мое». А утром я уже думал, что вечером вновь хочу ехать на шоссейнике – с ветерком.

За два дня я проехал около 30 км и могу сделать свои выводы об отличиях шоссейника от «гражданских» велосипедов. Во-первых, руль. На нижние ручки я сначала боялся ложиться, но быстро освоился и разницы уже не ощущал. Во-вторых, рукоятки переключения передач. Выглядят как джойстики из кокпита самолетов, и, признаюсь честно, я их не освоил; на второй день у меня даже слетела цепь. Но она очень удобно надевается обратно. А узкое спортивное сиденье особого дискомфорта у меня не вызвало, – но, может, потому, что я проводил в седле в среднем лишь около часа в день.