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Škoda Road Elite: источник вау-эффекта

В модельном ряду велосипедов чешской марки появился высокотехнологичный гоночный аппарат

Компания Škoda, ведущая свою историю с 1895 г., когда компания Laurin & Klement начала производство велосипедов, до сих пор продает эти двухколесные средства передвижения. Теперь их для Škoda выпускает чешская компания Superior, входящая в группу Bike Fun International. В модельном ряду – горные велосипеды, велосипеды с электроприводом и, конечно, шоссейные, ведь Škoda – один из главных спонсоров самой престижной шоссейной многодневки в мире – Tour de France. У нас на тесте оказалась топовая модель шоссейника 2019 г. – с углепластиковыми рамой, вилкой и рулем и групсетом Shimano Ultegra. Оценен такой велосипед в 283 835 руб.

Александр Губский
Александр Губский

Заместитель главного редактора. Рост 180 см. Ездит на велосипеде Focus Black Forest 27R

Lamborghini с эмблемой Škoda

В прошлом году мне посчастливилось попасть на один из этапов главной многодневной шоссейной велогонки в мире – Tour de France. В дни велогонки ее спонсор, компания Škoda, предлагала журналистам прокатиться на своих шоссейных велосипедах, а консультантом выступал чемпион Tour de France 2010 г. Энди Шлек. Велосипед Škoda Road Elite 2018 г. имел углепластиковую раму (но прочие элементы конструкции были алюминиевые) и комплектовался групсетом среднего уровня Shimano 105. Весил велосипед 9 кг. Я спросил у Шлека: «Чем этот велосипед отличается от профессиональных?» – «А это профессиональный велосипед», – ответил мне чемпион.

Но в этом году под маркой Škoda появился гоночный велосипед гораздо более высокого уровня. Увидев его в первый раз, я ахнул: да он же стоит, как автомобиль Škoda Rapid! Но, присмотревшись внимательнее, заключил: нет, не дороже половины Rapid: переключатели Ultegra не электрические, а механические, колеса DT Swiss не карбоновые, а алюминиевые…

Тем не менее выглядит Škoda Road Elite-2019 сногсшибательно: не просто стремительно, а агрессивно!

Руль, вилка, рама, даже подседельный штырь изготовлены из углепластика и отформованы с учетом требований аэродинамики (а не круглые в сечении, как было раньше). В результате шок при виде Road Elite-2019 такой, как если бы вам под маркой Škoda показали не привычный автомобиль, а суперкар, сделанный в стилистике Lamborghini; и он бы еще и поехал, как Lamborghini!

Я на Road Elite-2019 побил свой рекорд на 24-километровом пути из редакции домой – теперь он равен 1:07:09 (и не сказать, что мне особенно повезло со светофорами, плюс рама размера L для меня была великовата). А ведь я ездил по этому же пути на великих гоночных велосипедах – Pinarello Dogma и Specialized Tarmac!

Претензия к Road Elite-2019 у меня только одна: на неровностях на руль приходят довольно сильные вибрации. Полагаю, виноваты алюминиевый вынос руля и не очень хороший материал оплетки руля.

Борис Басс
Борис Басс

Системный администратор. Рост 179 см. Ездит на велосипедах Pinarello FPTeam и Cannondale Trail SL 3

Источник вау-эффекта

Вел на окружающих производит впечатление уже в лифте: «А что, Škoda производит велики? Можно поднять? Вау!» Собственно, о весе велосипеда этот возглас говорит вполне красноречиво: без педалей Road Elite весит всего 7,5 кг – лишь на 800 г тяжелее профессиональных велосипедов, гоняющихся в шоссейном UCI-туре.

Road Elite я взял покататься по набережным с коллегой. Там есть участки, где можно разогнаться, да и проверить тормоза тоже. У коллеги был навигатор Garmin, благодаря которому мы узнали, что на двух участках, где было не особо много машин, мы разогнались до 27 и 30 км/ч. Никакого особого напряжения это не вызывало, и это была не последняя передача, так что велосипед можно было разогнать до 40 км/ч и выше. Руль аэродинамический, плоский, с убранными внутрь тросиками. Наверное, он позволил мне ехать на велосипеде быстрее.

Хорошо, что я взял отвёртку для регулировки высоты седла. Подседельный штырь у Škoda был изготовлен из карбона, и производитель указал максимальное усилие, с которым можно закручивать фиксирующий винт: 10 Нм, чтобы не повредить штырь. Я боялся передавить и, наверное, недокручивал винт, поэтому седло на кочках периодически опускалось, приходилось останавливаться и поднимать его.

Разгоняется Škoda прекрасно, и накат у неё очень хороший. Ехалось по набережным легко. Более широкие бескамерные колёса, установленные на Road Elite, можно накачивать до меньшего давления, чем у моего шоссейника, поэтому кочки и лежачие полицейские проходятся легче.

Спортивное седло Fizik я не замечал, то есть можно констатировать, что ехать на нём вполне комфортно.

Испытать в жёстких условиях дисковые тормоза Škoda мне, по счастью, не пришлось. Но то, что у них был запас, – я чувствовал. Общие впечатления у меня от них хорошие, они чётче моих клещевых.

Обвес на велосипеде Road Elite – полностью Shimano Ultegra. Высококлассные переключатели скоростей позволяют сбрасывать сразу две-три ступени, и даже одновременно на передней и задней звёздах – проблем это никаких не вызывает. Я на своём Pinarello c Ultegra к этому привык и поэтому воспринимаю как должное, но точно знаю, что так бывает далеко не всегда.

Кстати, напоследок пара слов про Ultegra. Она в иерархии шоссейных трансмиссий Shimano стоит на второй ступени, выше – Dura Ace. Но главное достоинство последней – малый вес. А в активе Ultegra, при столь же четких переключениях, – долговечность. Pinarello c Ultegra у меня уже пятый год, за сезон я проезжаю по 1500–2500 км. В межсезонье стараюсь регулярно сдавать велосипед на ТО, и нареканий к Shimano Ultegra ни у меня, ни у мастеров за это время не возникло.

Сергей Паранько
Сергей Паранько

Директор по цифровым продуктам. Рост 188 см. Ездит на велосипедах Smoove Btwin

Поначалу даже страшно

На все велосипеды я смотрю с позиции «как на нем ездить на работу и домой». Не буду делать исключение и для этого шоссейника.

Что понравилось? Ездить по дороге. Что не понравилось – ездить по тротуару. Если вы боитесь находиться в потоке машин, лучше шоссейник не рассматривать. Если вас интересует скорость – с этим велосипедом Škoda вы не прогадаете. Он легкий, стремительный и очень быстрый. Но на тротуаре с ним дискомфортно.

Я первый раз катался на шоссейнике, и делал это без специальной экипировки. Коллеги для меня поменяли контактные педали, к которым пристегиваются велотуфли, на «гражданскую» модель под обычные кроссовки. И все это не помешало почувствовать на дороге главное – скорость и почти что ощущение полета. Поначалу было даже страшно, и, проехав первые шесть километров из редакции домой, я подумал: «Завтра обратно, и хватит. Не мое». А утром я уже думал, что вечером вновь хочу ехать на шоссейнике – с ветерком.

За два дня я проехал около 30 км и могу сделать свои выводы об отличиях шоссейника от «гражданских» велосипедов. Во-первых, руль. На нижние ручки я сначала боялся ложиться, но быстро освоился и разницы уже не ощущал. Во-вторых, рукоятки переключения передач. Выглядят как джойстики из кокпита самолетов, и, признаюсь честно, я их не освоил; на второй день у меня даже слетела цепь. Но она очень удобно надевается обратно. А узкое спортивное сиденье особого дискомфорта у меня не вызвало, – но, может, потому, что я проводил в седле в среднем лишь около часа в день.

Технические характеристики Škoda Road Elite*

Рама Carbon Road Race CRB BF-RB04 Aero  
Вилка Full Carbon UD  
Рулевая колонка Acros AIX-333  
Каретка Shimano SM-BB71  
Вынос руля ONE Race R 31,8 мм сплав  
Руль Carbon Aero Compact  
Подседельный штырь Carbon Aero  
Грипсы Velo Sticky Gel  
Седло Fizik Antares R5  
Тормозные ручки Shimano BR-KR8020 гидравлические  
Передние/задние тормоза дисковые CL 140/140 мм  
Переключатели Shimano BR-KR8020  
Передний переключатель Shimano Ultegra 8000  
Задний переключатель Shimano Ultegra 8000 SS  
Система Shimano Ultegra 8000 52/36 зубьев  
Кассета Shimano CS-R7000-11 11-30 зубьев  
Цепь KMC X11-93  
Front hub DT Swiss PR1600 Spline Disc  
Rear hub DT Swiss PR1600 Spline Disc  
Обода DT Swiss PR1600 Disc  
Спицы DT Swiss  
Покрышки Schwalbe Pro One 700x28C  
Вес 7,5 кг (рама L)  
Рекомендованная розничная цена 283 835 руб.  
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* данные производителя
Комментарии
belikoffurec1
12:46 16.08.2019
Катнулись бы на нем на ГранФондо, благо сезон еще не закрыт, больше бы потенциальных владельцев ознакомились с продукцией
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