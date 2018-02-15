Годовой убыток «АвтоВАЗа» по МСФО сократился в 4,6 раза
Производитель автомобилей «АвтоВАЗ» в 2017 г. снизил чистый убыток в 4,6 раза год к году до 9,7 млрд руб. При этом выручка компании в прошлом году выросла на 22% до 225,6 млрд руб. Об этом говорится отчетности «АвтоВАЗа» по МСФО.
Для дальнейшего улучшения финансовых показателей руководство продолжает выполнение антикризисного плана, который включает меры по улучшению выручки, сокращению расходов, улучшению оборотного капитала и продажу непрофильных активов, указано в отчетности.
По итогам девяти месяцев 2017 г. «АвтоВАЗ» впервые за пять лет стал прибыльным на операционном уровне. Основная деятельность тогда принесла компании 1,9 млрд руб. прибыли, чистый убыток составил 4,5 млрд руб. (по МСФО). «АвтоВАЗу» помогла рекапитализация, в которой приняли участие основные акционеры (Renault и «Ростех»), господдержка, а также рост продаж автомобилей в России.
«Ростех» и Renault обсуждают смену президента «АвтоВАЗа», сообщал ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, кандидатура на смену действующему президенту компании Николя Мору пока подбирается. Этим занимается Renault. Смена президента «АвтоВАЗа» произойдет в мае, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к одному из акционеров.