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Вице-спикер Госдумы предложил не лишать прав за выезд на встречную полосу

В Госдуму внесен законопроект о смягчении административной ответственности для водителей, допустивших выезд на встречную полосу движения. Авторами документа стали депутаты от ЛДПР – вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, а также Андрей Свинцов и Борис Пайкин.

Согласно действующей статье 12.15 КоАП первичный выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления наказывается штрафом 5000 руб. или лишением водительских прав на срок от четырех до шести месяцев, а за повторное нарушение предусмотрено лишение прав на год.

Законопроектом предлагается исключить из КоАПа норму о лишении прав за первый выезд на встречную полосу, а для повторного правонарушения смягчить наказание, предусмотрев лишение прав на срок от двух месяцев до года.

Авторы объясняют, что такое смягчение правил целесообразно в связи с тем, что на практике выезд на встречную полосу не всегда отличается высокой степенью общественной опасности. В результате прав могут лишиться водители, не являющиеся злостными нарушителями ПДД и выехавшие на встречку впервые – в том числе из-за плохой организации дорожного движения, отсутствия разметки, неработающих светофоров и плохой освещенности дорог, отмечают парламентарии.