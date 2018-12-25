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Мантуров назвал дату и место запуска серийного производства автомобилей Aurus

Серийное производство автомобилей Aurus стартует с середины 2020 г. на площадке «Соллерс» в Алабуге, рассказал в интервью ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, 2019 г. станет подготовительным. На заводе «Соллерс», отметил он, будут созданы мощности для выпуска 5000 машин в год.

Aurus выпускаются мелкими сериями государственным предприятием НАМИ. На проект из федерального бюджета потратили более 12 млрд руб. Машину создают в трех версиях: лимузин, седан и минивэн. В декабре дилер люксовых автомобильных брендов «Авилон» начал принимать авансы от потенциальных покупателей автомобилей Aurus. Размер аванса – 1,5 млн руб. за машину.

В день инаугурации на пост президента в мае этого года Владимир Путин проехал в Москве на лимузине Aurus. До этого на торжественное мероприятие президент ехал на «Мерседесе». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что главе государства машина понравилась.

Экстерьер и интерьер люксовой версии седана Aurus Senat