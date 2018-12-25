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Toyota отозвала почти 400 Lexus в России из-за риска остановки двигателя

Toyota объявила об отзыве 390 седанов Lexus LS500 в России из-за проблем с системой перезапуска двигателя. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 9 января по 3 сентября. В этих машинах используется двигатель V6 c двойным турбонаддувом. Особенность этой модели — наличие системы «старт-стоп», снижающей расход топлива и количество вредных выбросов в окружающую среду, а также перезапускающей двигатель.

Найденные неполадки могут, в свою очередь, привести к остановке двигателя во время начала движения автомобиля. «Из-за особенностей установленного программного обеспечения блока управления двигателем существует вероятность некорректного вычисления объема входящего в двигатель воздуха при перезапуске двигателя», — поясняет ведомство.

На отзываемых автомобилях автопроизводитель перепрограммирует блок управления двигателем. Все работы будут бесплатны для владельцев.