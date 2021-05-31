Путин дал старт серийному производству автомобилей Aurus
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия предприятия по серийному выпуску автомобилей Aurus в Татарстане, передает пресс-служба Кремля.
«Я рад поздравить вас с открытием в республике Татарстан новых, современных мощностей по серийному производству автомобилей марки Aurus. Безусловно, это значимое событие для российского автопрома, для отечественной промышленности в целом», — сказал Путин, обращаясь к участникам церемонии.
Он отметил, что впервые в истории России фактически с нуля была создана линейка автомобилей представительского класса. Для них была спроектирована современная единая платформа, предусмотрен узнаваемый дизайн, сформирована компонентная база.
Около 70% поставщиков комплектующих для Aurus — российские компании. Уровень локализации производства — 53%, к 2022 г. данный показатель должен достигнуть 80%, отметил президент. Он выразил надежду, что первая отгрузка автомобилей будет осуществлена в июне и напомнил, что сам ездит на таких машинах и «сам за рулем неоднократно бывал». «Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам», — подчеркнул Путин.