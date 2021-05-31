Путин дал старт серийному производству автомобилей Aurus

Около 70% поставщиков комплектующих для Aurus — российские компании. Уровень локализации производства — 53%, к 2022 г. данный показатель должен достигнуть 80%, отметил президент. Он выразил надежду, что первая отгрузка автомобилей будет осуществлена в июне и напомнил, что сам ездит на таких машинах и «сам за рулем неоднократно бывал». «Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам», — подчеркнул Путин.