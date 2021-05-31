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Путин дал старт серийному производству автомобилей Aurus

Ведомости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия предприятия по серийному выпуску автомобилей Aurus в Татарстане, передает пресс-служба Кремля.

«Я рад поздравить вас с открытием в республике Татарстан новых, современных мощностей по серийному производству автомобилей марки Aurus. Безусловно, это значимое событие для российского автопрома, для отечественной промышленности в целом», — сказал Путин, обращаясь к участникам церемонии.

Он отметил, что впервые в истории России фактически с нуля была создана линейка автомобилей представительского класса. Для них была спроектирована современная единая платформа, предусмотрен узнаваемый дизайн, сформирована компонентная база.

Около 70% поставщиков комплектующих для Aurus — российские компании. Уровень локализации производства — 53%, к 2022 г. данный показатель должен достигнуть 80%, отметил президент. Он выразил надежду, что первая отгрузка автомобилей будет осуществлена в июне и напомнил, что сам ездит на таких машинах и «сам за рулем неоднократно бывал». «Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам», — подчеркнул Путин.

Ранее по теме: «Aurus станет самым русским автомобилем»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных