Перенос производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти обойдется в 1 млрд рублей

«Источники заложены в инвестиционной программе "Автоваза", несмотря на непростой период и консолидацию финансовых ресурсов, определенное напряжение, которое, безусловно, мы ощущаем, мы заложили на эти цели около 1 миллиарда рублей, но это быстро окупаемый проект, и он уже выйдет на рентабельность к концу следующего года», — заявил Соколов (цитата по «РИА Новости»).