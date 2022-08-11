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Перенос производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти обойдется в 1 млрд рублей

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Инвестиции, необходимые для переноса производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти, оцениваются примерно в 1 млрд руб., однако эта сумма быстро окупится, сказал президент «Автоваза» Максим Соколов.

«Источники заложены в инвестиционной программе "Автоваза", несмотря на непростой период и консолидацию финансовых ресурсов, определенное напряжение, которое, безусловно, мы ощущаем, мы заложили на эти цели около 1 миллиарда рублей, но это быстро окупаемый проект, и он уже выйдет на рентабельность к концу следующего года», — заявил Соколов (цитата по «РИА Новости»).

Решение о переносе производства автомобилей Lada Vesta из Ижевска на основную площадку в Тольятти совет директоров «АвтоВАЗа» принял 4 августа. Отмечалось, что на заводе будет производиться до 60 автомобилей в час. При этом на заводе Ижевска начнут выпускать новую Lada e-Largus и запчасти к Lada Vesta.

9 августа Автоваз» принял решение с 1 августа возобновить производство и продажу автомобилей Lada, которые оснащены системой экстренного оповещения «Эра-Глонасс». Компания перестала устанавливать на свои автомобили систему в сентябре 2021 г. из-за нехватки полупроводников. Вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин также сообщил, что в ближайшем будущем планируется расширить список «опций комфорта и безопасности». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных