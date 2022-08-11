Перенос производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти обойдется в 1 млрд рублей
Инвестиции, необходимые для переноса производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти, оцениваются примерно в 1 млрд руб., однако эта сумма быстро окупится, сказал президент «Автоваза» Максим Соколов.
«Источники заложены в инвестиционной программе "Автоваза", несмотря на непростой период и консолидацию финансовых ресурсов, определенное напряжение, которое, безусловно, мы ощущаем, мы заложили на эти цели около 1 миллиарда рублей, но это быстро окупаемый проект, и он уже выйдет на рентабельность к концу следующего года», — заявил Соколов (цитата по «РИА Новости»).
Решение о переносе производства автомобилей Lada Vesta из Ижевска на основную площадку в Тольятти совет директоров «АвтоВАЗа» принял 4 августа. Отмечалось, что на заводе будет производиться до 60 автомобилей в час. При этом на заводе Ижевска начнут выпускать новую Lada e-Largus и запчасти к Lada Vesta.
9 августа Автоваз» принял решение с 1 августа возобновить производство и продажу автомобилей Lada, которые оснащены системой экстренного оповещения «Эра-Глонасс». Компания перестала устанавливать на свои автомобили систему в сентябре 2021 г. из-за нехватки полупроводников. Вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин также сообщил, что в ближайшем будущем планируется расширить список «опций комфорта и безопасности».
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