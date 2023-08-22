«Москвич» выпустит две новые модели
Автопроизводитель «Москвич» выпустит две новые модели – «Москвич 5» и «Москвич 8» – в следующем году. Об этом говорится в презентации компании, представленной ее гендиректором Ханс-Петером Мозером в рамках форума iMAF-2023, передает «РИА Новости».
Их внешний вид и технические характеристики пока не раскрываются. Помимо этого, в 2026 г. «Москвич» готовится представить еще одну новинку, однако подробности пока не приводятся.
Согласно тексту презентации, в этом году «Москвич» должен будет выпустить 27 000 автомобилей, а в 2024 г. – 44 000 машин.
Сейчас в модельном ряду «Москвича» есть две машины – кроссовер «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е». В этом году завод также начнет выпускать лифтбек «Москвич 6».
Поставки кроссоверов «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е» в российские города начались в феврале этого года, а в марте стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров. Объем производства кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е» с момента старта сборки в ноябре 2022 г. составил 11 000 авто.
Ранее производитель заявил, что стоимость автомобиля «Москвич 3» превысила 2 млн руб. По данным на 1 августа, максимальная рекомендованная розничная цена на кроссовер «Москвич 3» достигла 2,22 млн руб. Стоимость версии с вариатором составила 2,28 млн руб., а в комплектации «комфорт» – 2,48 млн. При этом цена электромобиля «Москвич 3е» указана от 3,95 млн руб.