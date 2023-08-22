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Авто

«Москвич» выпустит две новые модели

Ведомости

Автопроизводитель «Москвич» выпустит две новые модели – «Москвич 5» и «Москвич 8» – в следующем году. Об этом говорится в презентации компании, представленной ее гендиректором Ханс-Петером Мозером в рамках форума iMAF-2023, передает «РИА Новости».

Их внешний вид и технические характеристики пока не раскрываются. Помимо этого, в 2026 г. «Москвич» готовится представить еще одну новинку, однако подробности пока не приводятся. 

Согласно тексту презентации, в этом году «Москвич» должен будет выпустить 27 000 автомобилей, а в 2024 г. – 44 000 машин. 

Сейчас в модельном ряду «Москвича» есть две машины – кроссовер «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е». В этом году завод также начнет выпускать лифтбек «Москвич 6». 

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Поставки кроссоверов «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е» в российские города начались в феврале этого года, а в марте стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров. Объем производства кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е» с момента старта сборки в ноябре 2022 г. составил 11 000 авто. 

Ранее производитель заявил, что стоимость автомобиля «Москвич 3» превысила 2 млн руб. По данным на 1 августа, максимальная рекомендованная розничная цена на кроссовер «Москвич 3» достигла 2,22 млн руб. Стоимость версии с вариатором составила 2,28 млн руб., а в комплектации «комфорт» – 2,48 млн. При этом цена электромобиля «Москвич 3е» указана от 3,95 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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