«Москвич» выпустит две новые модели

Поставки кроссоверов «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е» в российские города начались в феврале этого года, а в марте стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров. Объем производства кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е» с момента старта сборки в ноябре 2022 г. составил 11 000 авто.