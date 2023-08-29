«АвтоВАЗ» возобновит производство автомобилей со стандартом «Евро-5»

Первыми автомобилями, которые будут оснащены двигателями по стандарту «Евро-5», станет все семейство Lada Granta. Рекомендованная розничная цена на машины в версии Classic с двигателем мощностью 90 л. с., а также с системой ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, подушкой безопасности водителя и др. составит от 784 900 руб., а в версии Comfort с двигателем 106 л. с. – от 925 900 руб. При этом стоимость базовой комплектации останется неизменной и составит от 700 000 руб.