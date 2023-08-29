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«АвтоВАЗ» возобновит производство автомобилей со стандартом «Евро-5»

Ведомости

Отечественный производитель автомобилей «АвтоВАЗ» с 1 сентября возобновит выпуск автомобилей с экологическим стандартом «Евро-5». Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Первыми автомобилями, которые будут оснащены двигателями по стандарту «Евро-5», станет все семейство Lada Granta. Рекомендованная розничная цена на машины в версии Classic с двигателем мощностью 90 л. с., а также с системой ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, подушкой безопасности водителя и др. составит от 784 900 руб., а в версии Comfort с двигателем 106 л. с. – от 925 900 руб. При этом стоимость базовой комплектации останется неизменной и составит от 700 000 руб. 

В «АвтоВАЗе» напомнили, что в 2022 г. компания выпускала автомобили с пониженным экологическим стандартом «Евро-2». О появлении стандарта «Евро-5» на других моделях производитель сообщит дополнительно. 

19 апреля Минпромторг внес в правительство России проект нормативного акта, который позволит компаниям выпускать автомобили с пониженными требованиями, в том числе экологического характера. В условиях санкций поправки помогут как производителям, так и покупателям, отмечали в Минпромторге. 

16 мая 2022 г. правительство утвердило эти изменения. В перечне требований при оценке соответствия типа транспортных средств сказано, что в России действуют все стандарты, начиная с экологического класса 0 («Евро-0»). Правила действовали до 1 февраля 2023 г. Однако при необходимости их действие могло быть продлено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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