«АвтоВАЗ» возобновит производство автомобилей со стандартом «Евро-5»
Отечественный производитель автомобилей «АвтоВАЗ» с 1 сентября возобновит выпуск автомобилей с экологическим стандартом «Евро-5». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Первыми автомобилями, которые будут оснащены двигателями по стандарту «Евро-5», станет все семейство Lada Granta. Рекомендованная розничная цена на машины в версии Classic с двигателем мощностью 90 л. с., а также с системой ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, подушкой безопасности водителя и др. составит от 784 900 руб., а в версии Comfort с двигателем 106 л. с. – от 925 900 руб. При этом стоимость базовой комплектации останется неизменной и составит от 700 000 руб.
В «АвтоВАЗе» напомнили, что в 2022 г. компания выпускала автомобили с пониженным экологическим стандартом «Евро-2». О появлении стандарта «Евро-5» на других моделях производитель сообщит дополнительно.
19 апреля Минпромторг внес в правительство России проект нормативного акта, который позволит компаниям выпускать автомобили с пониженными требованиями, в том числе экологического характера. В условиях санкций поправки помогут как производителям, так и покупателям, отмечали в Минпромторге.
16 мая 2022 г. правительство утвердило эти изменения. В перечне требований при оценке соответствия типа транспортных средств сказано, что в России действуют все стандарты, начиная с экологического класса 0 («Евро-0»). Правила действовали до 1 февраля 2023 г. Однако при необходимости их действие могло быть продлено.