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Предельная стоимость парковки в Москве не изменится после повышения тарифов

Ведомости

Повышение стоимости платной парковки в Москве не коснется максимального тарифа в размере 450 руб. в час. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Действующая тарифная сетка – максимальный тариф 450 руб. в час – остается прежней и повышаться не будет», – подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

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Новые тарифы на парковку в Москве начнут действовать с 7 ноября на 3,5% улиц, добавили в дептрансе. На семи улицах стоимость стоянки уменьшится, а на остальных – станет выше. Изменения тарифов введут на улицах, где загрузка платных парковок достигает 90-100%. Ведомство рассчитывает, что изменение тарифов позволит снизить загруженность дорог и освободит больше парковочных мест для местных жителей ближе к их домам.

Дептранс также отметил, что с 7 ноября в зону платной парковки внесут еще 21 участок улиц по просьбам местных жителей. Их просьбу согласовали муниципальные депутаты. 

Ранее дептранс Москвы сообщил о намерении убрать с улиц столицы почти все паркоматы. В ведомстве пояснили, что устройства по оплате картами практически не востребованы – в 95% случаев водители предпочитают платить за парковку через приложение. Из 590 паркоматов в Москве планируют оставить только 80 наиболее популярных. Они расположены рядом с медучреждениями, вокзалами и торговыми центрами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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