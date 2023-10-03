Предельная стоимость парковки в Москве не изменится после повышения тарифов
Повышение стоимости платной парковки в Москве не коснется максимального тарифа в размере 450 руб. в час. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
«Действующая тарифная сетка – максимальный тариф 450 руб. в час – остается прежней и повышаться не будет», – подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.
Новые тарифы на парковку в Москве начнут действовать с 7 ноября на 3,5% улиц, добавили в дептрансе. На семи улицах стоимость стоянки уменьшится, а на остальных – станет выше. Изменения тарифов введут на улицах, где загрузка платных парковок достигает 90-100%. Ведомство рассчитывает, что изменение тарифов позволит снизить загруженность дорог и освободит больше парковочных мест для местных жителей ближе к их домам.
Дептранс также отметил, что с 7 ноября в зону платной парковки внесут еще 21 участок улиц по просьбам местных жителей. Их просьбу согласовали муниципальные депутаты.
Ранее дептранс Москвы сообщил о намерении убрать с улиц столицы почти все паркоматы. В ведомстве пояснили, что устройства по оплате картами практически не востребованы – в 95% случаев водители предпочитают платить за парковку через приложение. Из 590 паркоматов в Москве планируют оставить только 80 наиболее популярных. Они расположены рядом с медучреждениями, вокзалами и торговыми центрами.