Предельная стоимость парковки в Москве не изменится после повышения тарифов

Ранее дептранс Москвы сообщил о намерении убрать с улиц столицы почти все паркоматы. В ведомстве пояснили, что устройства по оплате картами практически не востребованы – в 95% случаев водители предпочитают платить за парковку через приложение. Из 590 паркоматов в Москве планируют оставить только 80 наиболее популярных. Они расположены рядом с медучреждениями, вокзалами и торговыми центрами.