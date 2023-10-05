ФТС сообщила о росте импорта автомобилей из Китая в пять раз
Импорт автомобилей из Китая в Россию с начала года вырос более чем в пять раз и составил 400 000 штук, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
Акцизный центр электронного декларирования с января по сентябрь оформил декларации на 414 726 легковых автомобилей, что почти в 3,5 раза больше результатов 2022 г.
«Из них 97% составляют автомобили из Китая. Их импорт вырос более чем в пять раз по сравнению с 2022 г. и достиг 400 000 штук», – следует из сообщения.
По данным ФТС, в федеральный бюджет в этом году перечислили 279 млрд руб. утилизационного сбора. Это в три раза больше, чем в 2022 г.
После ухода иностранных производителей и импортеров основу автомобильного рынка России составляют отечественные и китайские бренды. «Ведомости» ранее писали, что продажи новых легковых машин в России в январе – сентябре 2023 г. выросли на 51% год к году до 717 310 единиц. Лидером рынка стал «АвтоВАЗ». Следующие пять позиций заняли китайские марки – Chery, Haval, Geely, Omoda и Exeed. На седьмом месте оказался корейский бренд Kia, а за ним снова китайский Changan.