Правительство выделит на льготные автокредиты 30 млрд рублей
Правительство России в ближайшие три года выделит 30 млрд руб. на льготные автокредиты. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
«Рассчитываем, что благодаря принятым мерам еще больше наших граждан получат возможность приобрести такие автомобили, и это будет способствовать улучшению экологической ситуации», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно обновленным условиям программы, льготным автокредитом смогут воспользоваться граждане с инвалидностью. Помимо этого была увеличена скидка на электромобили – до 35%, но она не может составлять более 925 000 руб. Базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту, как и прежде, составляет 20% от стоимости автомобиля, а для жителей ДФО – 25%.
До сих пор льготное автокредитование распространялось на медицинских работников, сотрудников сферы образования, а также мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в спецоперации, и членов их семей.
В программах льготного автокредитования участвуют все модели Lada, ГАЗ и УАЗ стоимостью до 2 млн руб., а также произведенные на заводе в Тульской области Haval и электрокары Evolute и «Москвич 3е».
Помимо этого Мишустин подписал постановление о повышении размера скидки до 35% (но не более 925 000 руб.) на лизинг электромобилей российского производства. Программы льготного лизинга и автокредитования будут действовать до конца 2026 г.
Президент РФ Владимир Путин ранее призвал сделать покупку автомобилей для россиян более доступной. Российский президент попросил кабмин обратить внимание на ценообразование на рынке, а также обратился к Минпромторгу с требованием следить за тем, чтобы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал» цены на автомобили.