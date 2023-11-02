Правительство выделит на льготные автокредиты 30 млрд рублей

Согласно обновленным условиям программы, льготным автокредитом смогут воспользоваться граждане с инвалидностью. Помимо этого была увеличена скидка на электромобили – до 35%, но она не может составлять более 925 000 руб. Базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту, как и прежде, составляет 20% от стоимости автомобиля, а для жителей ДФО – 25%.