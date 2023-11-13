Спрос на электромобили в Европе снизился из-за отсутствия доступных моделей
Спрос на электромобили в Европе снизился – потребители ждут более доступные и дешевые модели. Об этом пишет Reuters.
Продажи электрокаров в Европе выросли на 47% за первые девять месяцев этого года, при этом в Tesla, Volkswagen и Mercedes-Benz дают «мрачную» оценку статистике. Например, объем заказов на электромобили Volkswagen упал вдвое по сравнению с прошлым годом.
Как отмечает агентство, это может быть связано с высокими процентными ставками, что, вероятно, отпугивает клиентов. В Великобритании, по данным AutoTrader, новые электромобили по-прежнему в среднем на 33% дороже, чем модели, работающие на топливе.
Большинство доступных для потребителя новых моделей может появиться только в 2025 г. К этому моменту, отмечает агентство, им придется конкурировать с расширенной китайской линейкой от BYD и Nio.
В начале ноября Reuters сообщило, что Tesla планирует запустить в Германии производство более доступных электромобилей. Стоимость одного электрокара будет составлять около 25 000 евро (более 2,4 млн руб.).
4 октября Евросоюз начал антисубсидиарное расследование в отношении китайских электромобилей. Согласно уведомлению, опубликованному в официальном журнале ЕС, оно будет касаться новых автомобилей с полным батарейным питанием (BEV) и субсидий, которые китайское государство могло предоставлять их производителям.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в середине сентября говорила, что цена китайских электромобилей, по ее версии, «искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий», что искажает европейский рынок. Как уточняли СМИ, внимание ЕС будет обращено не только на китайские бренды, но и на другие производящиеся в КНР электромобили, в том числе Tesla.