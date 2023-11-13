Спрос на электромобили в Европе снизился из-за отсутствия доступных моделей

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в середине сентября говорила, что цена китайских электромобилей, по ее версии, «искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий», что искажает европейский рынок. Как уточняли СМИ, внимание ЕС будет обращено не только на китайские бренды, но и на другие производящиеся в КНР электромобили, в том числе Tesla.