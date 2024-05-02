Минпромторг: рынок нового транспорта прибавил 71% за январь - апрель этого года
Рынок новых транспортных средств в январе – апреле этого года добавил 71% относительно аналогичного показателя в 2023 г. Об этом сказано на сайте Минпромторга России.
За первые четыре месяца 2024 г. рынок новых транспортных средств составил 552 658 штук. При этом рынок новых автомобилей, которые были произведены в России, стал больше на 35% по сравнению с прошлым годом, составив 214 276 штук. Электромобили прибавили 232% относительно аналогичного периода 2023 г., а доля изготовленных в РФ составила 17%. В прошлом году их доля была выше, на уровне 23%.
По итогам января – апреля 2024 г. среди легковых автомобилей лидером продаж нового транспорта стала марка ГАЗ и автомобили, произведенные на базе ГАЗ – 47%, а также УАЗ – 19%. В сегменте грузовых автомобилей вперед вышли марки Sitrak (18%), «Камаз» и авто, произведенные на базе «Камаза» (16%), Shacman (11%) и Faw (7%).
Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о рекордном росте продаж Lada на 64,8% в апреле, это максимум за последние 12 лет. Рост продаж при этом составил 49,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 г. – за четыре месяца официальные дилеры Lada реализовали 137 114 автомобилей. Компания также отмечает, что продажи коммерческих автомобилей Lada в апреле 2024 г. составили 629 единиц, что больше апреля прошлого года на 111,8%. Всего в январе – апреле этого года был продан 1881 коммерческий автомобиль, это больше на 75,8% аналогичного периода в 2023 г.