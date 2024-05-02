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Минпромторг: рынок нового транспорта прибавил 71% за январь - апрель этого года

Ведомости

Рынок новых транспортных средств в январе – апреле этого года добавил 71% относительно аналогичного показателя в 2023 г. Об этом сказано на сайте Минпромторга России.

За первые четыре месяца 2024 г. рынок новых транспортных средств составил 552 658 штук. При этом рынок новых автомобилей, которые были произведены в России, стал больше на 35% по сравнению с прошлым годом, составив 214 276 штук. Электромобили прибавили 232% относительно аналогичного периода 2023 г., а доля изготовленных в РФ составила 17%. В прошлом году их доля была выше, на уровне 23%.

По итогам января – апреля 2024 г. среди легковых автомобилей лидером продаж нового транспорта стала марка ГАЗ и автомобили, произведенные на базе ГАЗ – 47%, а также УАЗ – 19%. В сегменте грузовых автомобилей вперед вышли марки Sitrak (18%), «Камаз» и авто, произведенные на базе «Камаза» (16%), Shacman (11%) и Faw (7%).

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о рекордном росте продаж Lada на 64,8% в апреле, это максимум за последние 12 лет. Рост продаж при этом составил 49,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 г. – за четыре месяца официальные дилеры Lada реализовали 137 114 автомобилей. Компания также отмечает, что продажи коммерческих автомобилей Lada в апреле 2024 г. составили 629 единиц, что больше апреля прошлого года на 111,8%. Всего в январе – апреле этого года был продан 1881 коммерческий автомобиль, это больше на 75,8% аналогичного периода в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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