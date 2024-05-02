Минпромторг: рынок нового транспорта прибавил 71% за январь - апрель этого года

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о рекордном росте продаж Lada на 64,8% в апреле, это максимум за последние 12 лет. Рост продаж при этом составил 49,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 г. – за четыре месяца официальные дилеры Lada реализовали 137 114 автомобилей. Компания также отмечает, что продажи коммерческих автомобилей Lada в апреле 2024 г. составили 629 единиц, что больше апреля прошлого года на 111,8%. Всего в январе – апреле этого года был продан 1881 коммерческий автомобиль, это больше на 75,8% аналогичного периода в 2023 г.