Штрафы за превышение скорости увеличатся на 50% с 2025 года
Штрафы за превышение скорости на дорогах будут увеличены на 50% со следующего года, следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению.
Согласно тексту законопроекта, штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч, но менее чем на 40 км/ч вырастет с 500 до 750 руб. Штраф за превышение скорости более чем на 40 км/ч, но менее чем на 60 км/ч предлагается увеличить с диапазона от 1000 до 1500 руб. до диапазона от 2000 до 2250 руб.
В случае превышения скорости на более 60 км/ч, но не более 80 км/ч штраф составит от 3000 до 3750 руб. (вместо нынешних 2000–2500 руб.).
18 ноября «Ведомости» писали о возможности роста штрафов с 1 января за нарушение ряда правил дорожного движения. 28 ноября глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников говорил, что поправки, предусматривающие увеличение штрафов за нарушение ПДД, поступили в Госдуму. Он отмечал, что корректировки могут быть приняты до конца года.
Доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко в комментарии «Ведомостям» отмечал, что за девять месяцев 2024 г. в авариях погибли 11 500 человек, а количество ДТП за этот период превысило 100 000.