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Росстат: выпуск легковых автомобилей в РФ в 2024 году увеличился на 39,2%

Ведомости

В 2024 г. рост выпуска легковых автомобилей составил 39,2% и достиг 756 00 штук. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат).

По данным Росстата, в декабре автомобилей было выпущено 79 600 шт., что больше на 43,4%, чем за декабрь 2023 г.

Выпуск грузовиков за год составил 194 000 шт, что больше на 8,2% по сравнению с прошлым годом.

3 февраля в отчете, опубликованном на сайте Министерства промышленности и торговли РФ, сообщалось, что в январе 2025 г. продажи легковых автомобилей увеличились на 11% по сравнению с январем 2024 г.

5 февраля аналитическое агентство «Автостат» заявило, что продажи новых легковых автомобилей в январе составили 89 072 машины.

Грузовиков за год было выпущено 194 000 шт. (+8,2%), в том числе за декабрь – 17 000 шт. (-2,7% г/г и на -1,6% м/м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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