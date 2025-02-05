Росстат: выпуск легковых автомобилей в РФ в 2024 году увеличился на 39,2%
В 2024 г. рост выпуска легковых автомобилей составил 39,2% и достиг 756 00 штук. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат).
По данным Росстата, в декабре автомобилей было выпущено 79 600 шт., что больше на 43,4%, чем за декабрь 2023 г.
Выпуск грузовиков за год составил 194 000 шт, что больше на 8,2% по сравнению с прошлым годом.
3 февраля в отчете, опубликованном на сайте Министерства промышленности и торговли РФ, сообщалось, что в январе 2025 г. продажи легковых автомобилей увеличились на 11% по сравнению с январем 2024 г.
5 февраля аналитическое агентство «Автостат» заявило, что продажи новых легковых автомобилей в январе составили 89 072 машины.
Грузовиков за год было выпущено 194 000 шт. (+8,2%), в том числе за декабрь – 17 000 шт. (-2,7% г/г и на -1,6% м/м).