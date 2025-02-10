Продажи дизельных легковых автомобилей в РФ упали на 34% в 2024 году

В январе «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что всего в России в 2024 г. было продано 1,57 млн новых легковых машин. По расчетам агентства, на продукцию «АвтоВАЗа» приходилось около 28% рынка, или 436 155 автомобилей Lada. Следующие девять позиций в топ-10 лидеров продаж в России занимают китайские бренды. В частности, на втором месте расположился Haval (190 624 проданных машин), а на третьем – Chery (157 040 машин).