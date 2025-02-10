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Продажи дизельных легковых автомобилей в РФ упали на 34% в 2024 году

Ведомости

По итогам прошлого года в России было реализовано 20 000 новых легковых машин с дизельным мотором. Это на 34% меньше, чем в 2023 г., сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Поскольку весь рынок новых легковых автомобилей в России в минувшем году показал рост (+48%), то доля «дизелей» сократилась более чем в два раза – до 1,3% с 2,9% в 2023 г.

Лидером по продажам машин с таким мотором стал китайский бренд Great Wall с показателем 6056 единиц (+29% к 2023 г.). Второе место заняла японская Toyota (2601 шт., -37%). Замыкает тройку лидеров российский Sollers (1638 шт.). Год назад корейский Hyundai лидировал среди брендов по продажам «дизелей». Но в прошлом году в РФ было реализовано 1056 таких автомобилей, что на 84% меньше показателя 2023 г.

В январе «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что всего в России в 2024 г. было продано 1,57 млн новых легковых машин. По расчетам агентства, на продукцию «АвтоВАЗа» приходилось около 28% рынка, или 436 155 автомобилей Lada. Следующие девять позиций в топ-10 лидеров продаж в России занимают китайские бренды. В частности, на втором месте расположился Haval (190 624 проданных машин), а на третьем – Chery (157 040 машин).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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