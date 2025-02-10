Продажи дизельных легковых автомобилей в РФ упали на 34% в 2024 году
По итогам прошлого года в России было реализовано 20 000 новых легковых машин с дизельным мотором. Это на 34% меньше, чем в 2023 г., сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».
Поскольку весь рынок новых легковых автомобилей в России в минувшем году показал рост (+48%), то доля «дизелей» сократилась более чем в два раза – до 1,3% с 2,9% в 2023 г.
Лидером по продажам машин с таким мотором стал китайский бренд Great Wall с показателем 6056 единиц (+29% к 2023 г.). Второе место заняла японская Toyota (2601 шт., -37%). Замыкает тройку лидеров российский Sollers (1638 шт.). Год назад корейский Hyundai лидировал среди брендов по продажам «дизелей». Но в прошлом году в РФ было реализовано 1056 таких автомобилей, что на 84% меньше показателя 2023 г.
В январе «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что всего в России в 2024 г. было продано 1,57 млн новых легковых машин. По расчетам агентства, на продукцию «АвтоВАЗа» приходилось около 28% рынка, или 436 155 автомобилей Lada. Следующие девять позиций в топ-10 лидеров продаж в России занимают китайские бренды. В частности, на втором месте расположился Haval (190 624 проданных машин), а на третьем – Chery (157 040 машин).