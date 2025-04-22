Kia может возобновить импорт внедорожников в Россию
Южнокорейский автоконцерн Kia может начать возвращение на российский рынок с импорта внедорожников. Такое мнение высказал экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.
«Импортировать Hyundai Solaris или Kia Rio нет смысла, так как утильсбор полностью убивает эффективность поставок этих автомобилей. То есть на первом этапе будут поставляться внедорожники, начиная от средних и выше. Это, к примеру, Seltos, Sportage, Soul, Sorento и другие модели», – сказал Мосеев изданию «Аргументы и факты».
С начала года Роспатент зарегистрировал уже минимум шесть товарных знаков автомобильной марки Kia. Последние три заявки были одобрены 16 апреля. Согласно документам, Kia сможет проектировать автомобильные заводы в России, оказывать услуги по дизайну машин, производить и реализовывать автомобили, технические масла и смазочные материалы. 14 апреля агентство Yonhap также сообщало, что компания включила российский рынок в цели продаж на 2025 г.