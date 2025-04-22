Kia может возобновить импорт внедорожников в Россию

«Импортировать Hyundai Solaris или Kia Rio нет смысла, так как утильсбор полностью убивает эффективность поставок этих автомобилей. То есть на первом этапе будут поставляться внедорожники, начиная от средних и выше. Это, к примеру, Seltos, Sportage, Soul, Sorento и другие модели», – сказал Мосеев изданию «Аргументы и факты».