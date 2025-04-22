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Kia может возобновить импорт внедорожников в Россию

Ведомости

Южнокорейский автоконцерн Kia может начать возвращение на российский рынок с импорта внедорожников. Такое мнение высказал экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

«Импортировать Hyundai Solaris или Kia Rio нет смысла, так как утильсбор полностью убивает эффективность поставок этих автомобилей. То есть на первом этапе будут поставляться внедорожники, начиная от средних и выше. Это, к примеру, Seltos, Sportage, Soul, Sorento и другие модели», – сказал Мосеев изданию «Аргументы и факты».

С начала года Роспатент зарегистрировал уже минимум шесть товарных знаков автомобильной марки Kia. Последние три заявки были одобрены 16 апреля. Согласно документам, Kia сможет проектировать автомобильные заводы в России, оказывать услуги по дизайну машин, производить и реализовывать автомобили, технические масла и смазочные материалы. 14 апреля агентство Yonhap также сообщало, что компания включила российский рынок в цели продаж на 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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