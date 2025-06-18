На ПМЭФ «АвтоВАЗ» представил новый кроссовер Lada Azimut

В этот же день компания также представит Lada Iskra. Ожидается, что модель выйдет на рынок в июле этого года – в день рождения производителя автомобилей. В тематической зоне «Виноград» выставят ралли-рейдовый внедорожник NIVA Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra.