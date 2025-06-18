На ПМЭФ «АвтоВАЗ» представил новый кроссовер Lada Azimut
Автомобиль создан на базе Lada Vesta. Серийное производство нового кроссовера запланировано на 2026 г.
18 июня на ПМЭФ «АвтоВАЗ» продемонстрировал специальную версию Lada Aura, адаптированную для работы в качестве такси. Автомобиль выполнен в белом цвете с желтой полосой по бортам и традиционными черными «шашечками» на кузове. Розничные продажи Lada Aura начались 30 ноября 2024 г.
В этот же день компания также представит Lada Iskra. Ожидается, что модель выйдет на рынок в июле этого года – в день рождения производителя автомобилей. В тематической зоне «Виноград» выставят ралли-рейдовый внедорожник NIVA Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra.