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На ПМЭФ «АвтоВАЗ» представил новый кроссовер Lada Azimut

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В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» представил первый кроссовер собственной разработки под названием Lada Azimut.

Автомобиль создан на базе Lada Vesta. Серийное производство нового кроссовера запланировано на 2026 г.

18 июня на ПМЭФ «АвтоВАЗ» продемонстрировал специальную версию Lada Aura, адаптированную для работы в качестве такси. Автомобиль выполнен в белом цвете с желтой полосой по бортам и традиционными черными «шашечками» на кузове. Розничные продажи Lada Aura начались 30 ноября 2024 г.

В этот же день компания также представит Lada Iskra. Ожидается, что модель выйдет на рынок в июле этого года – в день рождения производителя автомобилей. В тематической зоне «Виноград» выставят ралли-рейдовый внедорожник NIVA Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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