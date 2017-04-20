РФПИ и ближневосточные фонды инвестируют в подмосковные онкологические центры

Подмосковные онкологические центры будут строиться по концессионному соглашению с участием РФПИ
А. Гордеев / Ведомости
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его партнеры из арабских суверенных фондов инвестируют в строительство и обслуживание онкологических центров, оснащенных позитронно-эмиссионными томографами (ПЭТ), в Московской области – в Подольске и Балашихе, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон переговоров. Зампред правительства Московской области Денис Буцаев подтвердил эту информацию: инвесторы проекта – РФПИ с партнерами, Московская область предоставила участки.