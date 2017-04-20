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Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Противоопухолевая инвестиция

РФПИ и ближневосточные фонды инвестируют в подмосковные онкологические центры

Стоимость обоих проектов – свыше 3,85 млрд рублей; РФПИ и его партнеры вложат 40% этой суммы
Подмосковные онкологические центры будут строиться по концессионному соглашению с участием РФПИ
Подмосковные онкологические центры будут строиться по концессионному соглашению с участием РФПИ
А. Гордеев / Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его партнеры из арабских суверенных фондов инвестируют в строительство и обслуживание онкологических центров, оснащенных позитронно-эмиссионными томографами (ПЭТ), в Московской области – в Подольске и Балашихе, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон переговоров. Зампред правительства Московской области Денис Буцаев подтвердил эту информацию: инвесторы проекта – РФПИ с партнерами, Московская область предоставила участки.

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