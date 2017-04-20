РФПИ и ближневосточные фонды инвестируют в подмосковные онкологические центры

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его партнеры из арабских суверенных фондов инвестируют в строительство и обслуживание онкологических центров, оснащенных позитронно-эмиссионными томографами (ПЭТ), в Московской области – в Подольске и Балашихе, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон переговоров. Зампред правительства Московской области Денис Буцаев подтвердил эту информацию: инвесторы проекта – РФПИ с партнерами, Московская область предоставила участки.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров