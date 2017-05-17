ИТ-бизнес

Украина разрешит «1С» для частного бизнеса

Государственному сектору все же придется отказаться от этого софта

Запрет «1С» на Украине не коснется частного бизнеса, сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу Службы безопасности Украины Юлию Лапутину. А вот для госкомпаний использование этого софта недопустимо, сказала она. По словам Лапутиной, все украинские госструктуры пользуются системой «1С» и отказаться от нее им будет непросто, поскольку компания является «монополистом рынка».

«Мы не можем заставить частный сектор отказаться от запрещенного продукта российской компании «1С», которым пользуются для управления бизнесом», - отметила она (цитата по ТАСС).

Во вторник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций в отношении российских компаний и их украинских партнеров. Более десятка из них связаны с IT. В санкционный список, в частности, попали несколько дистрибуторов продукции «1C» на Украине – компании «Еврософтпром», «1С мультимедиа Украина», «1С - рарус софт Украина».

Во вторник «Еврософтпром» проинформировал пользователей о том, что использование программных продуктов «1С: предприятие» полностью соответствует текущему законодательству Украины. Техническая поддержка работает в штатном режиме, говорилось в сообщении компании.

Летом 2014 г. компания IDC оценивала размер украинского рынка ERP-систем в 2013 г. в $82 млн, долю «1С» – в 22,3%, а лидером рынка была немецкая SAP (61%). IDC тогда прогнозировала, что в 2014 г. этот рынок сократится на 40%. Более свежих данных нет. Источник, знакомый с ситуацией на украинском рынке программного обеспечения, знает, что продуктами «1С» пользуются 300 000 организаций, их распространяют около 500 партнеров компании.

Все качественные российские IT-продукты от компаний из санкционного списка, в частности продукты «1С», будут нелегально распространяться через украинские же торрент-трекеры, объяснял «Ведомостям» исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Bankir_rus
16:22 17.05.2017
Прямо копия действий российской власти при введении контрсанкций, что наши , что их чувствуется все выходцы из USSR ))
00
Комментировать
Фото
Также в рубрике