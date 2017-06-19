Boeing представил новую модификацию самолета 737 Max
Pascal Rossignol / Reuters
Авиаконцерн Boeing 19 июня на авиационном салоне ParisAirShow - 2017 официально представил новую модификацию узкофюзеляжного самолета 737 Max 10, сообщает Reuters. Новая модель - самая крупная из числа выпускаемых Boeing узкофюзеляжных самолетов, пишет MarketWatch. Как указывают СМИ, данная модель поможет американской компании восстановить долю на рынке, а также эффективно конкурировать с Airbus.
«Наши клиенты попросили нас сделать этот самолет больше», - заявил президент Boeing Commercial Airplanes Кевин Макаллистер во время презентации. По его словам, уже более десяти клиентов Boeing готовы заключить сделки на покупку самолетов новой модификации. Всего в рамках ParisAirShow - 2017 в общей сложности будут заключены сделки на покупку около 240 самолетов, сказал он. Каталожная стоимость 737 Max 10 - $124,7 млн. Повсеместная эксплуатация самолетов данной модификации начнется в 2020 г. Интерес к новым самолетам Boeing проявили и лизинговые компании, которые становятся все более важным клиентом для авиастроительных концернов, уточняет «Интерфакс».
Лизинговое подразделение General Electric (GE Capital Aviation Service) заключило соглашение с Boeing о покупке 20 самолетов 737 Max 10. В свою очередь лизинговая BOC Aviation заявила о намерении купить 10 новых самолетов. Столько же собирается приобрести китайская CDB Aviation.
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Цена на узкофюзеляжные самолеты значительно ниже стоимости крупных широкофюзеляжных воздушных судов, а увеличенное число посадочных мест делает их привлекательнее для покупателей. Airbus до недавнего времени опережал Boeing в данном сегменте, отмечает «Интерфакс». Около 65% заказов Airbus в 2016 г. пришлось на долю сделок по покупке самой крупной версии узкофюзеляжного самолета.
Основной конкурент 737 Max 10 на данный момент - это A321neo производства Airbus. Airbus начал поставлять A321neo покупателям в апреле 2017 г., концерн уже получил заказы на поставку 1416 самолетов данной модификации. В свою очередь Boeing получил менее 200 заказов на самолеты 737 Max 10 до его официальной презентации. Вместимость 737 Max 10 - до 230 посадочных мест, самолета A321neo - до 240 мест. При этом 737 Max 10 на пять с половиной футов длиннее, чем предыдущая модель 737 Мах 9. В 737 Max 9 максимальное количество мест - 178. Новая модель будет вмещать от 180 до 230 пассажиров, отмечает CNN.
«737 Mах 10 расширяет конкурентные преимущества семейства 737 Мах <...> Авиакомпании хотели получить более вместительный, улучшенный вариант в сегменте больших узкофюзеляжных лайнеров, сохранив эксплуатационные преимущества», - отметил Макаллистер. По его словам, расходы на разработку 737 Max 10 были относительно низкими, если учитывать его сходство с менее крупной моделью. Boeing обещает авиакомпаниям снижение расхода топлива на 14%, в основном за счет двух новых двигателей и аэродинамических усовершенствований 737 Max 10.
«Мы считаем, что 737 Mах 10 является конкурентом Мах 9, и именно поэтому многие покупатели стали переоформлять заказы на него», - заявил директор по продажам Airbus Джон Лихи.
Источники в отрасли сообщили Reuters, что Airbus в ближайшее время объявит о получении крупного заказа на A321neo и A350-900. По их словам, в прошедшее воскресенье европейская компания была близка к заключению сделки c перуанской Viva Air на $5 млн.
Что показывают в Ле-Бурже
ERIC PIERMONT / AFP
В Ле-Бурже стартовал Международный Парижский авиасалон. В летной программе принимают участие 36 образцов техники из семи стран (на фото истребитель Lockheed Martin F-35)
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Pascal Rossignol / Reuters
Airbus поднимет в воздух среднемагистральный самолет нового поколения А321 Neo и новейшего представителя дальнемагистрального семейства А350 – лайнер А350-1000. Также авиакомпания показывает лайнер A380plus с новым дизайном крыла (на фото). Обновленная аэродинамика позволит экономить топливо
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Pascal Rossignol / Reuters
Boeing покажет в полете свой новейший среднемагистральный лайнер В737 Мах 9. Это семейство – самый быстропродаваемый самолет в истории американской корпорации
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Michel Euler / AP
Также Boeing и Airbus представят в статической и летной программах военные самолеты и вертолеты. На фото президент Франции Эммануэль Макрон в кабине военно-транспортного самолета Airbus A400-M
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ERIC PIERMONT / AFP
Шесть полетов совершит американская техника, Франция вне конкуренции – 23 полета (на фото Dassault Aviation Rafale)
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Марина Лысцева / ТАСС
Российский государственный холдинг ОАК покажет только макеты регионального Ил-114-300, ближнемагистрального SSJ100, среднемагистрального МС-21, проект российско-китайского дальнемагистрального самолета. На первом плане макет советского сверхзвукового стратегического атомного бомбардировщика ОКБ Мясищева М-60, проект этого самолета так и не был реализован
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ERIC PIERMONT / AFP
Из всех самолетов ОАК эксплуатируется только SSJ100 (в собственной ливрее на статической выставке его показывает мексиканская авиакомпания Interjet – крупнейший иностранный эксплуатант, 22 SSJ100 в парке)
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Michel Euler / AP
Также ОАК показывает полноценный пилотажный тренажер самолета МС-21. Этот лайнер называют надеждой российской гражданской авиации, так как он представляет самый востребованный сегмент в гражданской авиации
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Michel Euler / AP
Холдинг «Вертолеты России» участия в шоу не принимает, но его продукцию показывает «Рособоронэкспорт»: это вертолеты Ми-29НЭ, Ми-35М, Ка-52, Ка-226, самый тяжелый в мире грузовой вертолет Ми-26Т2. Также «Рособоронэкспорт» представляет на статической выставке истребители МиГ-28 и Су-35, которые выпускает ОАК
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Марина Лысцева / ТАСС
Авиапромышленность постсовестского пространства в небе Ле-Бурже единолично представляет новый украинский среднемагистральный грузовой самолет «Антонов-132Д». Его разрабатывает госхолдинг «Антонов», первый полет состоялся только в марте этого года
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Pascal Rossignol / Reuters
По одному самолету малой авиации поднимут в воздух Япония (на фото Mitschubishi Regional Jet) и Турция, два самолета показывает Германия
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ERIC PIERMONT / AFP
Бразильская Embraer показывает в полете один из своих региональных и один из военных самолетов (на фото Embraer E 195 E2)
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Александр Воробьев / Ведомости
Международный авиасалон проходит в Ле-Бурже с 19 по 25 июня в 52-й раз. На фото легкий штурмовой самолёт Scorpion американской корпорации Textron
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Александр Воробьев / Ведомости
Сверхлегкий самолёт-разведчик T-Bird
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Александр Воробьев / Ведомости
Японский самолёт для разведки и направления огня Р-1. Оснащён сверхчувствительными сенсорами (оптическими, акустическими, магнитного излучения) для обнаружения самолетов, подлодок и кораблей противника
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Александр Воробьев / Ведомости
Японский бизнес-джет Honda
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Александр Воробьев / Ведомости
Ракета французской компании Arianespace, мирового лидера по количеству коммерческих запусков