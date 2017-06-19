Boeing представил новую модификацию самолета 737 Max Pascal Rossignol / Reuters

Авиаконцерн Boeing 19 июня на авиационном салоне ParisAirShow - 2017 официально представил новую модификацию узкофюзеляжного самолета 737 Max 10, сообщает Reuters. Новая модель - самая крупная из числа выпускаемых Boeing узкофюзеляжных самолетов, пишет MarketWatch. Как указывают СМИ, данная модель поможет американской компании восстановить долю на рынке, а также эффективно конкурировать с Airbus.

«Наши клиенты попросили нас сделать этот самолет больше», - заявил президент Boeing Commercial Airplanes Кевин Макаллистер во время презентации. По его словам, уже более десяти клиентов Boeing готовы заключить сделки на покупку самолетов новой модификации. Всего в рамках ParisAirShow - 2017 в общей сложности будут заключены сделки на покупку около 240 самолетов, сказал он. Каталожная стоимость 737 Max 10 - $124,7 млн. Повсеместная эксплуатация самолетов данной модификации начнется в 2020 г. Интерес к новым самолетам Boeing проявили и лизинговые компании, которые становятся все более важным клиентом для авиастроительных концернов, уточняет «Интерфакс».

Лизинговое подразделение General Electric (GE Capital Aviation Service) заключило соглашение с Boeing о покупке 20 самолетов 737 Max 10. В свою очередь лизинговая BOC Aviation заявила о намерении купить 10 новых самолетов. Столько же собирается приобрести китайская CDB Aviation.

Boeing 1/4 Boeing 2/4 Boeing 3/4 Boeing 4/4

Цена на узкофюзеляжные самолеты значительно ниже стоимости крупных широкофюзеляжных воздушных судов, а увеличенное число посадочных мест делает их привлекательнее для покупателей. Airbus до недавнего времени опережал Boeing в данном сегменте, отмечает «Интерфакс». Около 65% заказов Airbus в 2016 г. пришлось на долю сделок по покупке самой крупной версии узкофюзеляжного самолета.

Основной конкурент 737 Max 10 на данный момент - это A321neo производства Airbus. Airbus начал поставлять A321neo покупателям в апреле 2017 г., концерн уже получил заказы на поставку 1416 самолетов данной модификации. В свою очередь Boeing получил менее 200 заказов на самолеты 737 Max 10 до его официальной презентации. Вместимость 737 Max 10 - до 230 посадочных мест, самолета A321neo - до 240 мест. При этом 737 Max 10 на пять с половиной футов длиннее, чем предыдущая модель 737 Мах 9. В 737 Max 9 максимальное количество мест - 178. Новая модель будет вмещать от 180 до 230 пассажиров, отмечает CNN.

«737 Mах 10 расширяет конкурентные преимущества семейства 737 Мах <...> Авиакомпании хотели получить более вместительный, улучшенный вариант в сегменте больших узкофюзеляжных лайнеров, сохранив эксплуатационные преимущества», - отметил Макаллистер. По его словам, расходы на разработку 737 Max 10 были относительно низкими, если учитывать его сходство с менее крупной моделью. Boeing обещает авиакомпаниям снижение расхода топлива на 14%, в основном за счет двух новых двигателей и аэродинамических усовершенствований 737 Max 10.

«Мы считаем, что 737 Mах 10 является конкурентом Мах 9, и именно поэтому многие покупатели стали переоформлять заказы на него», - заявил директор по продажам Airbus Джон Лихи.

Источники в отрасли сообщили Reuters, что Airbus в ближайшее время объявит о получении крупного заказа на A321neo и A350-900. По их словам, в прошедшее воскресенье европейская компания была близка к заключению сделки c перуанской Viva Air на $5 млн.

Что показывают в Ле-Бурже