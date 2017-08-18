Россельхознадзор отменил запрет на ввоз продукции «Савушкина продукта»

Теперь молочную продукцию будут проверять и российская, и белорусская сторона

Крупные ритейлеры накануне говорили «Ведомостям», что отсутствие на полках «Савушкина продукта» будет очень заметно, это один из главных партнеров из Белоруссии Артеменков Александр / PhotoXPress

Россельхознадзор восстановил право поставок продукции в Россию с трех белорусских предприятий - «Молочные горки», «Рогачевский МКК» и «Савушкин продукт», сообщила служба. Запрет должен был вступить в силу 18 августа, сообщала накануне служба. Причина – повторные нарушения этими белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных требований: в их продукции обнаружены следы антибиотиков, поясняла ветслужба. В июне и июле Россельхознадзор, по данным его сайта, ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении этих компаний.

Право поставок восстановлено после переговоров с белорусской стороной и получения гарантий от замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белорусии Александра Субботина, сообщил Россельхознадзор.

Как сообщила «Ведомостям» представитель службы Юлия Мелано, Субботин заверил, что теперь белорусская сторона усилит лабораторный контроль и, только убедившись в безопасности каждой партии продукции, будет отправлять ее в Россию.

На импорт в российском потреблении молочной продукции приходится около 22–23%, из них Белоруссия – это 77%, по данным Национального союза производителей молока.

Крупные ритейлеры накануне говорили «Ведомостям», что отсутствие на полках «Савушкина продукта» будет очень заметно, это один из главных партнеров из Белоруссии. Сотрудник другого крупного ритейлера отмечал, что доля «Савушкиного продукта» в сырах и сливочном масле достигает 20% и за счет российского рынка и других белорусских поставщиков восполнить ее не получится. Российский молочный рынок – дефицитный, рассуждал он: замещать выпавшие объемы неоткуда.