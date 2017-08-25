Транспорт

Кировский завод заплатит 90 млн рублей за срыв поставки оборудования для ледокола «Арктика»

Суд снизил требования Балтийского завода в два раза

АО «Завод «Кирoв-энергомаш» (принадлежит Кировскому заводу) должен заплатить «Балтийскому заводу – судостроение» (входит в ОСК) 89 млн руб. за срыв поставок оборудования для головного ледокола проекта 22220 «Арктика». Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти частично удовлетворил иск Балтийского завода, снизив размер неустойки почти на 100 млн руб. Судебное заседание состоялось вчера, резолютивная часть решения еще не опубликована.

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