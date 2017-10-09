«Обувь России» хочет привлечь почти 8 млрд рублей на IPO

Как сообщала ранее «Обувь России», средства от IPO пойдут на увеличение розничной сети, развитие дистрибуции, частичное погашение долгов и другие цели «Обувь России»

Российский производитель и продавец обуви – группа компаний «Обувь России» объявила ценовой диапазон для продажи своих акций в ходе первичного публичного размещения (IPO). Бумаги предлагаются инвесторам по 140–170 руб. за штуку.

Продаваться будут как новые бумаги (до 42,396 млн шт.), так и бумаги основного акционера – гендиректора группы Антона Титова (до 4,2 млн шт. как дополнительное размещение для стабилизации). После IPO у группы может быть до 41% акций в свободном обращении на Московской бирже; бумаги допущены к торгам с 20 октября 2017 г., по данным компании. Организаторы сделки – Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк.

Таким образом, акционерный капитал «Обуви России» оценен в 15,8–19,2 млрд руб. после сделки, следует из сообщения компании. Группа может привлечь от инвесторов 6,5–7,9 млрд руб.

Аналитики банков-организаторов оценивали компанию близко к этому диапазону. Так, БКС оценивал группу в 18,3–24,6 млрд руб., сказано в его обзоре.

Как сообщала ранее «Обувь России», средства от IPO пойдут на увеличение розничной сети, развитие дистрибуции, частичное погашение долгов и другие цели. Сейчас у «Обуви России» более 500 магазинов более чем в 140 городах России, компания называет себя «лидером среднеценового сегмента обувного рынка» страны.

Быстрый рост сети магазинов – основная цель привлечения средств. Об этом компания заявляла летом на встречах с потенциальными покупателями, говорил в сентябре «Ведомостям» один из участников встреч группы с инвесторами. Восстановление потребительского спроса – основная история, которой планируется привлечь инвесторов, добавлял другой человек, близкий к участникам сделки.

Руководство «Обуви России» верит в возможность консолидации рынка, сказано в обзоре аналитиков Citi: цель – удвоить число магазинов за три года, а за пять лет – довести число точек до более 1200. Но, как отмечают аналитики, инвесторы, скорее всего, будут рассчитывать на скидку в оценке бизнеса «Обуви России» по сравнению с аналогичными компаниями – это связано с замедлением роста выручки в 2016 г. и сокращением продаж в сопоставимых магазинах группы в первом полугодии 2017 г., рисками российской экономики и ограниченной ликвидностью акций группы, которую прогнозируют аналитики инвестбанка.