Следственный комитет предъявил обвинение совладельцу «Юлмарта» Костыгину
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Следственный комитет России (СКР) официально предъявил обвинение совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину в мошенничестве в сфере кредитования.
По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», заключил в марте 2016 г. договор со Сбербанк об открытии кредита. Для его получения в Сбербанк были представлены ложные сведения о финансовом состоянии Юлмарта, говорится в сообщении СКР. В апреле 2016 г. Сбербанк перечислил 1 млрд руб., которыми Костыгин распорядился по своему усмотрению.
Накануне стало известно об обысках у Костыгина и его задержании. Об этом «Ведомостям» рассказывал адвокат бизнесмена Константин Добрынин. СКР сообщил, что в ходе обысков были изъяты компьютерная техника, средства связи, предметы и документы. Следователи будут ходатайствовать о домашнем аресте обвиняемого.
«Во время кризиса или шторма – главное не паниковать. Может быть, мне и неприятны сегодняшние события, но вины своей я не вижу, поэтому особо и не волнуюсь. Прошу меня услышать и не принимать поспешных решений», – передал адвокат Костыгина слова предпринимателя. Добрынин охарактеризовал ночное задержание как «элемент уголовного корпоративного давления».
Источники «Фонтанки» сообщали, что дело было возбуждено по заявлению Сбербанка. В банке «Ведомостям» подтвердили, что обращались к правоохранителям из-за мошенничества при получении кредита лицами из числа руководства и бенефициаров «Юлмарта».