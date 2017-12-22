Кофейни «Кофе хауз» поменяют внешний вид

Сеть кафе проведет ребрендинг: в 2018 году в новом формате заработает около полусотни заведений

Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: «Кофе хауз» продаст сэндвич на кассе

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«Кофе хауз» обновит заведения: теперь здесь не будет официантов Евгений Разумный / Ведомости

Об изменении концепции кофейной сети «Ведомостям» рассказал Евгений Прохоров – управляющий директор концепции «Новый Кофе хауз», входящей в группу компаний «Шоколадница». В 2018 г., по его словам, около 15 из ныне работающих 86 московских заведений сети будут переделаны, ребрендинг каждого обойдется в 10–15 млн руб. Кроме того, еще 30 точек в обновленном формате группа рассчитывает открыть в Москве и Петербурге, продолжает Прохоров.

Главное новшество – в заведениях больше не будет официантов: гости будут обслуживаться исключительно на кассе, уточнил Прохоров. Также поменяется основное меню: на смену полноценным горячим блюдам придут снеки, сэндвичи, салаты, йогурты и проч., а почти половина всех заказов будет «навынос». Благодаря этому средний чек должен снизиться с 600–700 до 230–250 руб., что позволит расширить аудиторию за счет молодежи. Смена формата позволит увеличить число гостей кофеен «Кофе хауз» в разы, а значит, вырастет и выручка, рассчитывает Прохоров.

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