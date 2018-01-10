Консорциум с «ВТБ капиталом» проиграл конкурс на аэропорт Белграда

АНТ на 83% принадлежит правительству Сербии, в 2017 г. он принял 5,3 млн человек Darko Vojinovic / AP

Лучшее предложение на право получить аэропорт Никола Тесла (АНТ, Белград) в концессию на 25 лет сделала Vinci Airports, сообщил аэропорт 10 января. АНТ на 83% принадлежит правительству Сербии, в 2017 г. он принял 5,3 млн человек.

Ко второму этапу конкурса было допущено пять претендентов. Помимо победившей Vinci Airports (управляет 35 аэропортами в мире, в том числе 13 во Франции) в их числе был консорциум в составе VTB Capital Infrastructure Holdings (кипрская структура «ВТБ капитала»), корейской Incheon International Airport Corporation (владеет и управляет аэропортом Сеула Incheon, который в 2016 г. принял 57 млн пассажиров) и турецкой IC Altyapı (владеет 50% второго международного терминала аэропорта Антальи и построенным с нуля турецким аэропортом Зафер).

«ВТБ капитал» является участником первой аэропортовой концессии в России - компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). В 2010 г. ВВСС получила в концессию на 30 лет аэропорт «Пулково». Также «ВТБ капитал» в составе другого консорциума хотел получить в концессию аэропорт Софии, но правительство Болгарии отменило конкурс.

Победитель конкурса на аэропорт Белграда выбирался по следующим критериям: стартовый платеж за право получить концессию, ежегодная плата концессионера, планы по пассажиропотоку, развитию аэродрома и терминала, трудоустройству, по инвестициям, предполагаемый уровень сервиса и др. АНТ не раскрывает, какие предложения сделали победившая Vinci Airports и другие претенденты. Reuters сообщает, что за право концессии Vinci Airports разово заплатит 501 млн евро, еще 732 млн евро - за 25 лет в виде платы концессионера.

Тремя другими претендентами на аэропорт были китайский консорциум c участием HNA Airport Group (управляет 16 аэропортами в Китае), франко-швейцарский консорциум с участием аэропорта Цюриха (27,6 млн пассажиров в 2016 г.) и консорциум индийской GMR Infrastructure Ltd. (входит в GMR Group, владеющую тремя аэропортами, в том числе аэропортом Дели) и греческой строительной компании Terna.

«Ведомости» ожидают комментарий ВТБ.

К АНТ проявляли интерес также холдинги «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко, которые инвестируют в региональные российские аэропорты. В России для поглощения остались только небольшие аэропорты, почти все крупные активы уже нашли профильных инвесторов, поэтому сейчас интересна Европа, объясняли люди, близкие к «Аэропортам регионов» и «Новапорту». Но они прошли только первый этап конкурса. Во втором этапе они самостоятельно участвовать не могли, так как претендент должен владеть и управлять аэропортом с пассажиропотоком не менее 5 млн человек в год - ни у одного из холдингов таких крупных гаваней нет. «Аэропорты регионов» и «Новапорт» для второго этапа рассматривали возможность по примеру «ВТБ капитала» войти в консорциум с другими инвесторами, но так и не сделали этого.

Как выглядит первый в России аэропорт, построенный с нуля