Avito и автодилеры создадут электронную базу на 42 млн автомобилей

В базе будет доступна информация о 42 млн автомобилей Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и сервис бесплатных объявлений Avito объединяют автомобильные базы данных, рассказал «Ведомостям» представитель РОАД. Представитель Avito подтвердил это.

Сервис продолжит работу на платформе существующей базы Avito – «Автотека» (Autoteka.ru). 80% «Автотеки» останется у Avito, 20% будет у РОАД, рассказал представитель Avito. Сумму сделки стороны обсуждать отказались.

РОАД будет способствовать взаимодействию с госорганами, регуляторами, производителями и дилерами, продолжает представитель Avito, объединение баз данных позволит сделать «Автотеку» самым содержательным сервисом проверки истории эксплуатации автомобилей в России.

В базе будет доступна информация о 42 млн автомобилей. По сути это весь парк автомобилей в России. Как и когда планируется расширить доступ, компании не сообщают. Представитель Avito указал, что компании намерены поступательными шагами развивать базу данных, подключая к ней новых партнеров.

Чтобы воспользоваться базой, пользователю необходимо знать только VIN машины и заплатить 99 руб. Пользователям «Автотеки» доступно гораздо больше данных, чем содержится в паспорте транспортного средства, уверен представитель Avito: не только информация о количестве владельцев и даты владения, но и записи о пробеге в различные годы, нахождение в розыске или залоге, наличие ограничений на регистрацию, факт участия в ДТП и список полученных в них повреждений, использование в такси, история ремонта и обслуживания у дилеров, предыдущие фото и объявления о продаже. Расширенные данные доступны по 7 млн машин.

Проверив автомобиль перед покупкой по такой базе, покупатель может значительно снизить риск приобретения некачественного или угнанного автомобиля, говорит представитель Avito.

Аналогичные данные предоставляет «Авто.ру» – сервис также содержит информацию по всем автомобилям, зарегистрированным в ГИБДД, рассказал гендиректор «Яндекс.Вертикали» Антон Забанных. Информацию «Авто.ру» представляет бесплатно, при этом данных о пробеге, например, он не дает. По словам Забанных, в этих данных нельзя быть уверенным на 100%, когда машина сходит с гарантии и перестает обслуживаться у официального дилера.

Летом 2018 г. в России вводится электронный паспорт транспортного средства, напоминает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, до сих пор неясно, как будет осуществляться доступ к базе, скорее всего, ее пользователи смогут смотреть историю только своего автомобиля. Но весь парк будет переводиться на электронные ПТС постепенно, поэтому общая база Avito и РОАД актуальна во время этого перехода, заключает Удалов.

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