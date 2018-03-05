США в ближайшие пять лет обгонят Россию по добыче нефти

К 2023 году, по прогнозам МЭА, США станут крупнейшей нефтедобывающей страной в мире

Мировая добыча нефти к 2023 г. вырастет на 6,4 млн до 107 млн баррелей в день, по оценкам МЭА Shannon Stapleton / Reuters

К 2023 г. в мире появится новый лидер по добыче нефти. Им станут США, сказано в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). По оценкам МЭА, мировая добыча нефти к 2023 г. вырастет на 6,4 млн до 107 млн баррелей в день. На долю США придется почти 60% от этого прироста, что и обеспечит им мировое лидерство.

По прогнозам МЭА, добыча нефти в США увеличится к 2023 г. примерно на 2 млн баррелей в день до рекордных 12,1 млн баррелей в день. Нынешний лидер – Россия – сейчас добывает около 11 млн баррелей в сутки. Нарастив добычу нефти, США будут больше ее экспортировать. По расчетам МЭА, в ближайшие пять лет экспорт американской нефти вырастет более чем в два раза – до 4,9 млн баррелей в день.

Общая добыча жидких углеводородов в США благодаря сланцевой революции вырастет к 2023 г. с 13,2 млн до 17 млн баррелей в день, прогнозирует МЭА.

Добыча в странах Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) может вырасти лишь на 750 000 баррелей в день. Причина – резкое снижение добычи в охваченной кризисом Венесуэле. Прирост в ОПЕК практически полностью обеспечат государства Ближнего Востока.

По расчетам МЭА, мировой спрос на нефть к 2023 г. вырастет на 6,9 млн до 104,7 млн баррелей в день. Этому будут способствовать экономический рост в Азии и развитие нефтехимической отрасли в США. Несмотря на попытки Китая ограничить вредные выбросы в атмосферу, он останется главным драйвером спроса на нефть.

Одновременно есть риски замедления роста мировой добычи нефти после 2020 г., если инвестиции в нефтедобычу за пределами США не увеличатся, предупреждают в МЭА. «Потребуется больше инвестиций, чтобы компенсировать снижение добычи на истощающихся месторождениях. Миру необходимо ежегодно восполнять снижение добычи на 3 млн баррелей в день», – констатирует исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

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