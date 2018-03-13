Сбербанк нашел первого партнера для сервиса телемедицины

Сотрудничество с крупной федеральной платформой позволит пациентам «Мать и дитя» в различных уголках России воспользоваться услугами клиник сети, сообщил ее гендиректор Марк Курцер Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Сбербанк и принадлежащий ему онлайн-сервис DocDoc договорились о сотрудничестве с группой компаний «Мать и дитя». Соответствующее соглашение стороны подписали во вторник, 13 марта, отмечается в их совместном заявлении. Таким образом крупнейшая частная сеть клиник стала первым партнером интернет-площадки по предоставлению медицинских услуг.

Через DocDoc пациенты «Мать и дитя» смогут получить удаленную консультацию врачей, в том числе по программам добровольного медицинского страхования, или же записаться на прием к специалисту в одном из учреждений «Мать и дитя» в 18 регионах России, отмечается в сообщении. Проект заработает в июне 2018 г.

Сервис поиска врача и записи на прием DocDoc работает с 2011 г. Год назад Сбербанк купил около 79,6% DocDoc, оставшийся пакет сохранили основатели сервиса Дмитрий Петрухин и топ-менеджмент компании. В начале 2018 г. сервис DocDoc и Сбербанк объявили о запуске нового проекта – федеральной медицинской онлайн-площадки на базе DocDoc. Через нее пользователь может получить медицинские услуги различных медучреждений через единый интерфейс: записаться к врачу, пройти диспансеризацию, получить удаленную консультацию, онлайн купить лекарства, страховой полис и проч.

«Мать и дитя» – крупнейшая частная сеть одноименных клиник, объединяющая 354 медучреждения в Москве, Петербурге и регионах. Ее основной владелец – Марк Курцер (67,9%), остальное – в свободном обращении на Лондонской бирже. Крупнейшие институциональные инвесторы – Российский фонд прямых инвестиций, Russia Partners, JPMorgan Asset Management. Выручка группы, по ее данным, в первом полугодии 2017 г. выросла на 14% до 6,6 млрд руб., чистая прибыль – на четверть до 1,2 млрд руб.

Сотрудничество с крупной федеральной платформой позволит существующим и новым пациентам «Мать и дитя» в различных уголках России получить доступ к новому инновационному способу воспользоваться услугами клиник сети, процитированы в пресс-релизе слова Курцера.

«Заручившись поддержкой лидеров медицинской отрасли для каждой категории маркетплейса DocDoc, мы будем создавать продукт, где клиент имеет доступ к лучшим условиям рынка медицинских услуг», – добавил гендиректор сервиса DocDoc Дмитрий Петрухин. Число партнеров площадки в ближайшее время вырастет, уточнил директор по маркетингу DocDoc Александр Ориновский: переговоры с другими крупными участниками рынка уже в продвинутой стадии.

По данным аналитиков Сбербанка, рынок услуг e-health будет развиваться стремительно и к 2022 г. превысит 238 млрд руб.

В подготовке материала участвовала Светлана Ястребова