Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4536 от 29.03.2018 под заголовком: «Мегаполис» курит без контроля

Игорь Кесаев лишился контроля в дистрибуторе «Мегаполис»

Зато доли увеличили Philip Morris и Japan Tobacco
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Голландская Megapolis Investment, основным акционером которой является бизнесмен Игорь Кесаев, уменьшила долю в Megapolis Distribution B.V. Это следует из годовой отчетности по МСФО последней.

Игорь Кесаев – номер 41 в списке богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes: его состояние оценивается $2,4 млрд. Megapolis Distribution, согласно «СПАРК-Интерфаксу», владеет 100% торговой компании «Мегаполис». Эта компания – эксклюзивный поставщик продукции крупнейших транснациональных табачных компаний – Japan Tobacco International, Philip Morris International и Imperial Tobacco Group. По данным аналитической компании Nielsen, эти три производителя занимали 66% российского табачного рынка в 2017 г.

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