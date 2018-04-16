«Уралвагонзавод» выводит танки на аэродромы
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Минтранс разработал и опубликовал для общественного обсуждения проект приказа о внесении изменений в Федеральные авиационные правила. Документ предполагает, что операторы аэродромов с пассажиропотоком свыше 500 000 человек в год должны иметь оборудование для эвакуации самолетов, говорится в документе. Сейчас таких требований к аэропортам нет. За эвакуацию судна несут ответственность авиакомпании, но на практике они закупают эту услугу у аэропортов, поясняет сотрудники двух аэропортов.
Идея приказа родилась после инцидента с Airbus 320 «Аэрофлота» в аэропорту Калининграда в январе 2017 г., говорит топ-менеджер крупного аэропорта: у судна подломилась стойка шасси, эвакуировали его только через сутки с помощью военных и МЧС, все это время аэропорт был закрыт. У крупнейших аэропортов есть тягачи. Чаще всего это переделанная старая военная техника, говорят менеджеры трех аэропортов.
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