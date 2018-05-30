Порошенко объявил о начале принудительного взыскания $2,6 млрд с «Газпрома»

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об аресте активов "Газпрома" в странах Европы Efrem Lukatsky / AP

Процесс принудительного взыскания $2,6 млрд c «Газпрома» «перешел в практическую плоскость», заявил президент Украины Петр Порошенко. «Сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Англии, Нидерландах», – написал он в Facebook.

«Мое четкое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выполнение поступления выигранных средств в Украину», – подчеркнул Порошенко.

Речь должна идти об активах, включая акции проектных компаний «Северного потока» и «Северного потока – 2», а также денежных средствах, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решений, отметил Порошенко. Он обсудил это с предправления «Нафтогаза Украины» Андреем Коболевым.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник сообщил о том, что заморожены акции проектных компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Близкий к одной из компаний источник «Ведомостей» сказал, что днем 29 мая приставы были в офисе Nord Stream AG, и их появление было связано с арбитражным разбирательством «Газпрома» и «Нафтогаза».

Управление информации «Газпрома» позднее сообщило, что компании известно о попытках «Нафтогаза» добиться принудительного исполнения решения арбитража в Швейцарии. «Однако на текущий момент «Газпром» не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры», – говорится в сообщении.

Разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольме по контрактам о транзите и прямых поставках газа на Украину длилось с 2014 г. Арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» около $2,6 млрд штрафа и в течение 2018-2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно (плата за транзит – $2,35 млрд в год).

«Газпром» обжаловал оба решения и инициировал процедуру досрочного расторжения обоих контрактов. В конце мая «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) еще одно заявление, в котором потребовал полной отмены решения арбитража по транзитному контракту. Холдинг объяснил свое требование подозрениями во вмешательстве посторонних лиц в составление текста решения арбитража.

«Обжалование решений "Газпромом" не может остановить их выполнения», – заявил в среду «Нафтогаз». Компания подтвердила, что обратилась в швейцарские суды с требованием принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд. «Швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны», – отмечает компания.