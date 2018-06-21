Бизнес / ТЭК

Сечин предрек дефицит нефти на мировом рынке

К 2025 году он может превысить 700 млн т в год
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Мировой рынок ждет структурный дефицит нефти, заявил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании. «Нас ждет структурный дефицит нефти – ведь растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях», – сказал Сечин. По его оценке, к 2025 г. в мире будет не хватать 700-750 млн т нефти в год.

В четверг в 11.00 по местному времени в Красноярске началось годовое собрание акционеров «Роснефти». Кворум составил 94%.

Интриг на собрании не предвидится: на 11 мест в совете директоров претендуют столько же кандидатов, дивиденды – 50% от чистой прибыли по МСФО, или 111,1 млрд руб., были определены еще в конце апреля, а изменения в устав компания вносить не собирается.

Единственная замена в совете – директорское кресло покидает экс-казначей ExxonMobil Дональд Хамфриз, произойдет это по личным обстоятельствам, говорили собеседники «Ведомостей», близкие к компании. Его сменит Рудлофф Ханс-Йорг, который до 2013 г. входил в совет директоров «Роснефти», а сейчас возглавляет совет директоров инвесткомпании Marcuard Holding.

Акционеров начали пускать в здание, где проводится годовое собрание, за час до его начала. Рядом со входом дежурят две кареты скорой помощи и машина пожарной службы. На входе в «Гранд Холл Сибирь» не было специальных знаков, предупреждающих о том что фото- и видеосъемка запрещены. Однако после первой же фотографии флагов «Роснефти» на улице к корреспонденту «Ведомостей» подошел охранник и предупредил, что фотографировать нельзя. «Это требование заказчика мероприятия», – подчеркнул он.

На входе, как обычно, попросили сдать в камеру хранение ноутбуки и планшеты. В этом году волонтеры записывают, кто сдал технику и личные вещи. На регистрации в 10.13 уже не было очередей. Почти все места в зале годового собрания были заняты к 10.30. Рядом со стойкой информации был организован медпункт. В отличие от прошлых собраний акционеров стойки для консультаций установлены прямо в зале собраний.

В 11.07 на сцену поднялись председатель совета директоров Герхард Шредер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и другие члены совета директоров. Шредер произнес приветственную речь на английском (читал по бумажке, запинаясь), рассказал про новую стратегию «Роснефти». По его словам, компания должна войти в тройку лидеров в нефтяной отрасли. «Роснефти» нужно оцифровать производственные цепочки и модернизировать НПЗ, что позволит увеличить выручку, добавил Шредер. Он рассказал об улучшении качества услуг компании, увеличении бурения на 36%, росте производства нефти почти на 5%.

Прежде чем официально начать годовое собрание, Шредер дал слово аналитику Wood Mckinsey. Тот рассказал о замедлении потребления нефти к 2036 г.

Игорь Сечин, выступая на собрании, снова подверг сомнению экономическую модель компании Илона Маска Tesla. По его словам, инвестиции в электромобили – это огромные и «еще не до конца осмысленные рынком инвестиции». Обещанный выпуск бюджетного электромобиля Tesla-3 пока не состоялся, в результате энтузиазм инвесторов компании стал гораздо более сдержанным, а капитализация за прошедший год не изменилась, отметил Сечин. «Думаю, что всей отрасли стала очевидна сложность организации выпуска массовой промышленной продукции, а не экспериментальных образцов», – резюмировал он. 

Это годовое собрание «Роснефти» может стать последним для гендиректора Glencore Айвана Глазинберга. Швейцарский трейдер собирается в ближайшее время выйти из консорциума с катарским инвестфондом QIA. Партнеры через сингапурскую QHG Oil Ventures вместе владеют 19,5% «Роснефти». В результате прямая доля владения Glencore в «Роснефти» опустится до 0,57%. У катарского инвестфонда будет 18,93% акций «Роснефти». Для того чтобы пройти в совет директоров «Роснефти», надо набрать примерно 10,3% при средней явке акционеров на собрание в 90%.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике