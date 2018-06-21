Сечин предрек дефицит нефти на мировом рынке

К 2025 году он может превысить 700 млн т в год

Интриг на собрании не предвидится: на 11 мест в совете директоров претендуют столько же кандидатов, дивиденды – 50% от чистой прибыли Виталий Петлевой / Ведомости

Мировой рынок ждет структурный дефицит нефти, заявил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании. «Нас ждет структурный дефицит нефти – ведь растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях», – сказал Сечин. По его оценке, к 2025 г. в мире будет не хватать 700-750 млн т нефти в год.

В четверг в 11.00 по местному времени в Красноярске началось годовое собрание акционеров «Роснефти». Кворум составил 94%.

Интриг на собрании не предвидится: на 11 мест в совете директоров претендуют столько же кандидатов, дивиденды – 50% от чистой прибыли по МСФО, или 111,1 млрд руб., были определены еще в конце апреля, а изменения в устав компания вносить не собирается.

Единственная замена в совете – директорское кресло покидает экс-казначей ExxonMobil Дональд Хамфриз, произойдет это по личным обстоятельствам, говорили собеседники «Ведомостей», близкие к компании. Его сменит Рудлофф Ханс-Йорг, который до 2013 г. входил в совет директоров «Роснефти», а сейчас возглавляет совет директоров инвесткомпании Marcuard Holding.

Акционеров начали пускать в здание, где проводится годовое собрание, за час до его начала. Рядом со входом дежурят две кареты скорой помощи и машина пожарной службы. На входе в «Гранд Холл Сибирь» не было специальных знаков, предупреждающих о том что фото- и видеосъемка запрещены. Однако после первой же фотографии флагов «Роснефти» на улице к корреспонденту «Ведомостей» подошел охранник и предупредил, что фотографировать нельзя. «Это требование заказчика мероприятия», – подчеркнул он.

На входе, как обычно, попросили сдать в камеру хранение ноутбуки и планшеты. В этом году волонтеры записывают, кто сдал технику и личные вещи. На регистрации в 10.13 уже не было очередей. Почти все места в зале годового собрания были заняты к 10.30. Рядом со стойкой информации был организован медпункт. В отличие от прошлых собраний акционеров стойки для консультаций установлены прямо в зале собраний.

В 11.07 на сцену поднялись председатель совета директоров Герхард Шредер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и другие члены совета директоров. Шредер произнес приветственную речь на английском (читал по бумажке, запинаясь), рассказал про новую стратегию «Роснефти». По его словам, компания должна войти в тройку лидеров в нефтяной отрасли. «Роснефти» нужно оцифровать производственные цепочки и модернизировать НПЗ, что позволит увеличить выручку, добавил Шредер. Он рассказал об улучшении качества услуг компании, увеличении бурения на 36%, росте производства нефти почти на 5%.

Прежде чем официально начать годовое собрание, Шредер дал слово аналитику Wood Mckinsey. Тот рассказал о замедлении потребления нефти к 2036 г.

Игорь Сечин, выступая на собрании, снова подверг сомнению экономическую модель компании Илона Маска Tesla. По его словам, инвестиции в электромобили – это огромные и «еще не до конца осмысленные рынком инвестиции». Обещанный выпуск бюджетного электромобиля Tesla-3 пока не состоялся, в результате энтузиазм инвесторов компании стал гораздо более сдержанным, а капитализация за прошедший год не изменилась, отметил Сечин. «Думаю, что всей отрасли стала очевидна сложность организации выпуска массовой промышленной продукции, а не экспериментальных образцов», – резюмировал он.

Это годовое собрание «Роснефти» может стать последним для гендиректора Glencore Айвана Глазинберга. Швейцарский трейдер собирается в ближайшее время выйти из консорциума с катарским инвестфондом QIA. Партнеры через сингапурскую QHG Oil Ventures вместе владеют 19,5% «Роснефти». В результате прямая доля владения Glencore в «Роснефти» опустится до 0,57%. У катарского инвестфонда будет 18,93% акций «Роснефти». Для того чтобы пройти в совет директоров «Роснефти», надо набрать примерно 10,3% при средней явке акционеров на собрание в 90%.