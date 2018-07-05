Верфь «Роснефти» подала в суд на агентство «Интерфакс»

Верфь «Звезда» начали строить в 2009 г. Она будет крупнейшей в России Сергей Мамонтов / РИА Новости

Дальневосточный завод «Звезда», который строит одноименную судоверфь в Приморском крае и контролируется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка, подал в суд на агентство «Интерфакс». Это следует из картотеки арбитражных дел. Иск был подан 28 июня. Подробностей иска в электронной картотеке суда нет.

Представитель «Роснефти» отказался от комментариев. Исполнительный директор «Интерфакса» Владимир Герасимов пояснил «Ведомостям», что агентство пока не получало иск, поэтому комментировать суть претензий и позицию агентства преждевременно.

Иск касается защиты деловой репутации компании, рассказал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. По его словам, компания решила обратиться в суд из-за материала «Интерфакса» о хищениях при строительстве «Звезды». Леонтьев не ответил на вопрос, есть ли в иске материальные претензии.

Верфь «Звезда» начали строить в 2009 г. Она будет крупнейшей в России. Стоимость всего проекта, ориентированного прежде всего на технику для освоения нефтегазовых месторождений, – 145,5 млрд руб. В 2015 г. было принято решение, что 60 млрд руб. выделит на проект «Роснефтегаз», основной акционер «Роснефти». Именно «Роснефть» и Газпромбанк являются фактическими владельцами «Звезды» через АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) и АО «СТС», следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Утром 27 июня «Интерфакс» опубликовал новость с заголовком «Источник назвал объем хищений при строительстве судоверфи «Звезда». Агентство со ссылкой на информированный источник сообщило, что было похищено 7,5 млрд руб. В материале не говорилось прямо, когда именно это произошло, но источник пояснял, что расследование идет уже более четырех лет, а один из ключевых фигурантов дела – бывший гендиректор ДЦСС Игорь Борбот, который скрывается в США. В материале «Интерфакс» также была цитата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который еще весной 2015 г. рассказывал об уголовных делах по фактам хищения более 4 млрд руб. при строительстве «Звезды». В новости не было комментария представителей «Роснефти», Газпромбанка и «Звезды».

После публикации этого материала «Роснефть», тоже 27 июня, выпустила пресс-релиз, в котором напомнила, что факты хищений в ДЦСС были обнаружены более четырех лет назад, до момента вступления участников консорциума («Роснефть», Газпромбанк) в капитал ДЦСС. Расследование продолжается при активном участии «Роснефти», говорилось в сообщении нефтяной компании: «Информация, опубликованная «Интерфаксом», и способ ее подачи грубо искажает действительность, создает ложное впечатление о якобы продолжающихся масштабных нарушениях при строительстве «Звезды». В этом же сообщении утверждалось, что «Роснефть» поддержит обращение «Звезды» в суд о защите деловой репутации.

«Имя этому решению не Сечин»: Путин ответил на вопрос «Ведомостей» о льготах для «Роснефти»