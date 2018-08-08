Руководитель Фонда плохих долгов назвал Дмитрия Ананьева владельцем крупной птицефабрики

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«Белая птица» в 2017 г. произвела более 300 000 т курятины – четвертое место с долей рынка 5%, по данным Росптицесоюза «Белая птица»

Агрохолдинг «Белая птица» – актив бывшего совладельца и руководителя Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщил в интервью «Ведомостям» Александр Соколов, председатель правления банка «Траст», на базе которого создается фонд плохих долгов. «Я не уверен в части де-юре, но де-факто, мы считаем – это его актив. И да, нам известно, что активом управляли из банка. Мы «Белую птицу» как менеджмент пока не контролируем», – заметил он.

«Белая птица» в 2017 г. произвела более 300 000 т курятины – четвертое место с долей рынка 5%, по данным Росптицесоюза.

Представители Промсвязьбанка всегда отрицали, что Дмитрий Ананьев и его брат и партнер Алексей владели «Белой птицей». Банк говорил, что только кредитовал компанию.