Руководитель Фонда плохих долгов назвал Дмитрия Ананьева владельцем крупной птицефабрики
Агрохолдинг «Белая птица» будет передан в Фонд
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«Белая птица» в 2017 г. произвела более 300 000 т курятины – четвертое место с долей рынка 5%, по данным Росптицесоюза
«Белая птица»
Агрохолдинг «Белая птица» – актив бывшего совладельца и руководителя Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщил в интервью «Ведомостям» Александр Соколов, председатель правления банка «Траст», на базе которого создается фонд плохих долгов. «Я не уверен в части де-юре, но де-факто, мы считаем – это его актив. И да, нам известно, что активом управляли из банка. Мы «Белую птицу» как менеджмент пока не контролируем», – заметил он.
«Белая птица» в 2017 г. произвела более 300 000 т курятины – четвертое место с долей рынка 5%, по данным Росптицесоюза.
Представители Промсвязьбанка всегда отрицали, что Дмитрий Ананьев и его брат и партнер Алексей владели «Белой птицей». Банк говорил, что только кредитовал компанию.
«Мы с ЦБ создаем беспрецедентную конструкцию на российском рынке». Интервью председателя правления банка «Траст» Александра Соколова
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