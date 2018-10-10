X5 открыла магазин-лабораторию для разработки инноваций
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Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group открыл магазин-лабораторию для инноваций на ранней стадии — X5 Lab, сообщила компания. Он предназначен для быстрого технического тестирования, изучения и развития новых технологий, сказано в сообщении X5.
X5 Lab находится на юго-востоке Москвы в помещении «Пятерочки» на Нижегородской, 34. Магазин оборудован для быстрого запуска тестируемых технологией в торговом зале, отмечается в сообщении Х5. Сейчас ритейлер, по собственным данным, тестирует электронные ценники, видеоаналитику, «умные» полки (определение с помощью светодиодов наличия товара на полке), цифровые информационные панели, технологии самостоятельного сканирования и оплаты покупок клиентами.
После тестирования в магазине-лаборатории Х5 технологии будут внедряться в обычные магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
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