Бизнес / Торговля и услуги

X5 открыла магазин-лабораторию для разработки инноваций

Ритейлер изучает в специальной «Пятерочке» электронные ценники и «умные» полки
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Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group открыл магазин-лабораторию для инноваций на ранней стадии — X5 Lab, сообщила компания. Он предназначен для быстрого технического тестирования, изучения и развития новых технологий, сказано в сообщении X5.

X5 Lab находится на юго-востоке Москвы в помещении «Пятерочки» на Нижегородской, 34. Магазин оборудован для быстрого запуска тестируемых технологией в торговом зале, отмечается в сообщении Х5. Сейчас ритейлер, по собственным данным, тестирует электронные ценники, видеоаналитику, «умные» полки (определение с помощью светодиодов наличия товара на полке), цифровые информационные панели, технологии самостоятельного сканирования и оплаты покупок клиентами.

После тестирования в магазине-лаборатории Х5 технологии будут внедряться в обычные магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

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